Exercice, Russie: Trois escadrilles de chasseurs Su-30SM et bombardiers Su-34 ont détruit un ennemi en mer Noire

Une armée entrainée, l’ennemi refusera de l’affronter car il ne sait pas à quelle sauce il va être mangé

[Trois escadilles de chasseurs Su-30SM et de bombardiers Su-34 SUV ont détruit le groupe de frappe de l’ennemi conventionnel dans la mer Noire]

Dans le rôle de l’ennemi conventionnel, les navires de la flotte de la mer noire et des défenses navales étaient les objectifs.



L’enseignement et ces exercices ont été mené dans un environnement radio-électronique difficile. Au cours de la phase pratique, les avions ont effectué plus de 40 lancements de missiles air-surface et largué environ 20 bombes.

L’entraînement, le “Drill” fait partie de la guerre, est extrêmement sévère, ce qui permet de rendre les personnes entraînées aptes à exécuter sans hésitation leur mission.

