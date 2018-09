Guerre au Yemen – Arabie saoudite: Le prince Ben Salman lâché par l’armée?

Le célèbre blogueur saoudien a levé le voile sur la démission de plus de 60 officiers saoudiens, en guise de protestation contre la guerre prolongée au Yémen.

Le blogueur saoudien, réputé pour ses révélations fracassantes qui remettent en cause la crédibilité de la dynastie saoudienne, vient d’écrire que plus de 60 officiers saoudiens de différents grades ont présenté leur démission.

Mujtahid a également précisé :

« La raison d’une telle décision est le sentiment de culpabilité que ressentent ces officiers en raison de ce qui se passe maintenant au Yémen. Par ailleurs, ils sont inquiets de voir leurs noms ajoutés à la liste internationale des criminels de guerre. »

« Certes, l’héritier du trône saoudien n’a pas approuvé la plupart des cas de démission. Selon le prince héritier Mohammed Ben Salman, leur décision constitue en quelque sorte un délit », écrit Mujtahid.

Le régime saoudien et Salmane ben Abdelaziz, roi d’Arabie Saoudite, avaient pourtant accordé plusieurs concessions aux militaires saoudiens qui participent à l’agression militaire au Yémen, dans l’espoir de rehausser leur moral.

parstoday.com

#Macron au service de Ryad pour six milliards de dollars https://t.co/8F2PPTAGSi via @IntropaJacques Pour les saoudiens, la vie est belle! On peut s’acheter un président français pour trois fois rien! #France #ArabieSaoudite #Elysée pic.twitter.com/mezN3kwOoh

— Intropa Jacques (@IntropaJacques) 16 avril 2018