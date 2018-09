La Syrie a-t-elle déjà reçu le système de défense antimissile S-300?

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a annoncé aujourd’hui que son pays fournira à la Syrie un système de défense antimissile S-300 d’ici deux semaines afin de renforcer les capacités des défenses aériennes syriennes pour protéger les soldats russes en Syrie.

Cela vient après que l’armée de l’air israélienne ait utilisé le russe Il-20 comme bouclier alors qu’il attaquait des cibles en Syrie, ce qui a conduit à la destruction de l’avion par les défenses aériennes syriennes la semaine dernière.

BOOM! Released by @mod_russia a few minutes ago

Radar from Russia’s s-400 system in Syria shows that an Israeli F-16 really did hide behind the Russian IL-20, exposing all of the zionist lies of the past 48 hours. pic.twitter.com/EPWxMF8Jta

— Brasco_Aad (@Brasco_Aad) 24 septembre 2018