Il-20 : Vladimir Poutine & Benjamin Netanyahu

Vladimir Poutine a eu un entretien téléphonique avec le Premier ministre de l’État d’Israël, Benjamin Netanyahou, à l’initiative de ce dernier.

Le Premier ministre d’Israël a de nouveau exprimé ses condoléances pour la perte de membres du service militaire à bord de l’avion russe Il-20 qui a été abattu le 17 septembre en Syrie.

Les deux dirigeants ont continué de discuter des circonstances de l’incident, considérant que les informations présentées par l’armée israélienne sur l’exploitation de leurs avions au-dessus du territoire syrien diffèrent des conclusions du ministère russe de la défense. La Russie part du principe que les actions de l’armée de l’air israélienne ont été la cause principale de la tragédie.

Vladimir Poutine a souligné que les décisions de la Russie de renforcer les capacités de combat des défenses aériennes syriennes sont appropriées à ce stade et visent principalement à contrecarrer toute menace potentielle pour la vie des militaires russes chargés de combattre le terrorisme international.

