Syrie: La «Coalition internationale» évacue de chefs des terroristes de «Daech» de Deir Ezzor vers un endroit inconnu

Aidés par les USA, les chefs des terroristes occidentaux de Daech prennent la fuite

Deir Ezzor – La «Coalition internationale», conduite par les Etats-Unis, a exécuté une opération dans la banlieue sud-est de Deir Ezzor pour évacuer de chefs des terroristes de «Daech» dans la zone.

Des sources médiatiques et civiles identiques ont indiqué à SANA, que les avions de la «Coalition internationale» avaient mené une opération de débarquement aérien aux environs du village de Maracheda, dans la zone où les terroristes de « Daech » se déploient dans la banlieue sud-est de Deir Ezzor, et avaient transporté un certain nombre de chefs des terroristes vers un endroit inconnu.

R.F. / L.A.

