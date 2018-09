Découverte d’un hôpital des terroristes et de médicaments de fabrication israélienne, américaine et française à Quneitra, Syrie

Ont-ils fourni des médecins avec?

Quneitra – Les services compétents ont découvert un hôpital contenant de grandes quantités de médicaments de fabrication occidentale et israélienne, abandonnées par les terroristes dans le village de Breiqa.

Le correspondant de SANA à Quneitra a affirmé que les sapeurs aux services compétents avaient découvert, alors qu’ils ratissaient les villages libérés du terrorisme, un hôpital des terroristes contenant des équipements médicaux et des médicaments de fabrication israélienne, américaine et française.

Il a souligné qu’une ambulance britannique moderne et d’un certain nombre de véhicules que les terroristes utilisaient dans leur déplacement et le transport de leur blessés s’étaient trouvés dans l’hôpital.

Razane/R.B.

sana.sy

Le service de langue arabe de la RT a rapporté mercredi que les forces de police syriennes sont entrées dans la ville d’al-Bariqeh à Quneitra et ont pris le contrôle d’un hôpital doté d’équipements et de médicaments modernes.

L’hôpital est équipé de différents types de systèmes à rayons X, d’un système de chauffage central perfectionné, de lits bien équipés, d’une section de chirurgie et d’un vaste entrepôt de médicaments, y compris les médicaments nouveaux et avancés nécessaires aux interventions chirurgicales.

Une source médicale a déclaré qu’un grand nombre d’équipements et de médicaments israéliens, américains et français ont été trouvés à l’hôpital, affirmant que certains de ces médicaments et équipements ne sont pas du tout disponibles pour les citoyens syriens.