La Syrie se félicite de la décision de la Russie et de la Turquie sur Idlib

Syria Welcomes Decision Of Russia, Turkey On Idlib

La Syrie se félicite de l’accord entre la Russie et la Turquie sur la situation dans la province syrienne d’Idlib, qui est le résultat de consultations intensives entre Moscou et Damas, a rapporté mardi l’agence de presse SANA, citant une source du ministère syrien des Affaires étrangères et des Expatriés.

« La Syrie se félicite de l’accord sur la situation dans le gouvernorat d’Idlib qui a été déclaré hier dans la ville russe de Sotchi et souligne que cet accord est le résultat de consultations intensives et d’une coordination totale entre la République arabe syrienne et la Fédération de Russie », a déclaré SANA.

Il a été noté que la Syrie « soutient toute initiative visant à mettre fin à l’effusion de sang dans la république et capable de rétablir la paix et la sécurité dans toute région du pays ».

La déclaration indiquait que la République arabe syrienne « poursuivra la lutte contre le terrorisme jusqu’à ce que la dernière partie du territoire syrien soit libérée, qu’il s’agisse d’une opération militaire ou d’une réconciliation locale ».

La source a ajouté que « l’accord spécifié a un délai strict ». Le document est également « la continuation des accords antérieurs sur la désescalade des tensions qui ont été conclus pendant le processus d’Astana depuis 2017 ».

La Russie et la Turquie ont convenu de créer d’ici le 15 octobre une zone démilitarisée dans le gouvernorat syrien d’Idlib le long de la ligne de contact entre les forces gouvernementales syriennes et l’opposition armée. C’est le résultat des négociations de quatre heures qui ont eu lieu lundi entre le président russe Vladimir Poutine et le président turc Recep Tayyip Erdogan.

