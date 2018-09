✝Ministère russe de la défense, Syrie: l’avion russe Iliouchine Il-20 a été abattu

Un avion militaire russe avec 14 personnes à son bord a disparu des écrans radar au-dessus de la Syrie au moment même où les forces israéliennes et françaises organisaient des attaques aériennes contre des cibles en Syrie, a déclaré le ministère russe de la Défense.

Israël avait informé la Russie de son opération en Syrie par le biais d’une ligne directe une minute avant l’attaque, ce qui ne laissait pas suffisamment de temps à l’avion Il-20 pour se rendre dans la zone de sécurité, a déclaré le ministère russe de la Défense.

L’ambassade d’Israël à Moscou a refusé de commenter la déclaration de l’armée russe sur le crash de Il-20.

« Nous nions toute implication », a déclaré le porte-parole de l’armée française, le colonel Patrik Steiger, en réponse à ces accusations.

Les États-Unis estiment que l’avion, un Iliouchine Il-20, a été abattu accidentellement par des tirs amis de l’artillerie antiaérienne syrienne, a indiqué un responsable américain.

Le 17 septembre, vers 23 heures, heure de Moscou[20:00 GMT], la communication avec l’équipage de l’avion a été perdue alors qu’il survolait la mer Méditerranée et retournait à la base aérienne de Hmeymim, selon le ministère russe de la Défense.

En outre, la Russie a enregistré au radar des tirs de missiles à partir de la frégate française Auvergne, qui se trouvait dans la région.

Plus tôt dans la journée, les médias syriens ont fait état d’une attaque de missiles sur la ville syrienne de Lattaquié.

en.muraselon.com

Source sputniknews.com

Adaptation Yandex

Russian Defence Ministry: Russian Ilyushin Il-20 plane was downed by Syrian Air Defence missile after Israeli F-16 pilots used it as cover thus setting it up to be targeted by AA defence. Such actions can only be classified as a deliberate provocation https://t.co/qBcqPz2en6 pic.twitter.com/21mTTNXmpd

— Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) 18 septembre 2018