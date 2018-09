Les forces russes interceptent des missiles au-dessus de la Syrie, informations non confirmées

Attaque de missiles sur la Syrie

Des contrôleurs aériens annoncent qu’ils ont perdu le contact avec RuAF, l’avion radar russe il-20 avec 14 militaires à bord

Les radars russes enregistrent 4 F-16 israéliens et une frégate française ont lancé des missiles

By Leith Aboufadel

Selon un certain nombre de pages syriennes pro-gouvernementales, l’armée russe a intercepté un certain nombre de missiles hostiles au-dessus des provinces de Lattaquié et de Tartous.

Le ministère russe de la Défense n’a pas commenté ces affirmations ni publié de déclaration concernant cette dernière attaque contre les provinces occidentales de la Syrie.

Parmi les provinces qui auraient été ciblées ce soir figurent les gouvernorats de Hama, Homs, Latakia et Tartous.

L’attaque du missile a commencé vers 22h00, heure locale et a duré jusqu’à 23h00.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

Un avion russe radar il-20 avec 14 militaires à bord a décollé lors d’une attaque de quatre avions israéliens F-16 sur la province syrienne de Lattaquié.

Les radars russes ont également enregistré le lancement de missiles d’une frégate française Auvergne en Méditerranée.

Les contrôleurs de la circulation aérienne de la base aérienne de Khmeimim ont perdu le contact avec RuAF l’avion radar il-20 au-dessus de la mer Méditerranée, à 35 kilomètres de la côte syrienne, lors du retour à la base de Khmeimim au moment de l’attaque par les avions israéliens 4xF-16 sur la région de Lattaquié.

Un avion russe a disparu des radars près de la base aérienne de Hmeymim en Syrie lundi soir, coïncidant avec une attaque dans la province de Lattaquié.

Le ministère russe de la Défense a rapporté que l’avion russe « Il-20 » a disparu des radars près de la base aérienne de Hmeymim en Syrie. L’avion transportait 14 militaires ; leur sort est inconnu.

A confirmer…

A suivre…