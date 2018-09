Avion russe Il-20 abattu, Syrie: Le ministère de la Défense russe met en garde Israel

Russian MoD warns Israel of ‘response’ after Il-20 aircraft crash

BEYROUTH, LIBAN, 22h30 – Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a averti son homologue israélien Avigdor Lieberman que des « actions » telles que le crash d’un avion russe au-dessus de la Syrie ne resteront pas sans réponse, a déclaré mardi à Moscou.

« Aujourd’hui, nous avons informé nos collègues israéliens, en particulier moi-même, j’ai informé le ministre israélien de la Défense [Avigdor Lieberman] que nous ne laisserions pas de telles actions sans réponse « , a déclaré Shoigu.

Plus tôt mardi, le ministère russe de la Défense a déclaré qu’un avion à réaction russe Il-20 avait été abattu par les forces de défense aérienne syriennes après qu’un F-16 israélien l’eut utilisé comme couverture lors de son attaque au missile contre des cibles syriennes. Selon le ministère russe de la Défense, quatre avions de combat F-16 israéliens ont attaqué des cibles syriennes près de la ville de Lattaquié lundi soir, après les avoir approchées de la mer Méditerranée.

Dans une déclaration, les Forces de défense israéliennes ont nié toute responsabilité dans le crash de l’avion : « Israël exprime sa tristesse pour la mort des membres de l’équipage de l’avion russe qui a été abattu ce soir par les tirs antiaériens syriens. Israël tient le régime Assad, dont l’armée a abattu l’avion russe, entièrement responsable de cet incident. ».

