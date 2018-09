Syrie: Les navires de guerre de l’OTAN se dirigent vers les côtes syriennes

L’OTAN renforce sa présence navale en Méditerranée orientale alors que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France se préparent à mener de nouvelles frappes contre la Syrie sous le prétexte d’une attaque improbable du gouvernement syrien contre des armes chimiques dans la province d’Idlib.

Des navires de guerre du 2e Groupe maritime permanent de l’OTAN patrouillent dans les eaux de la Méditerranée orientale, se rapprochant de plus en plus de la côte syrienne, selon les médias, citant les sites Web occidentaux qui surveillent les activités navales dans la région.

La flottille de croisière de l’OTAN au large des côtes syriennes comprendrait une frégate néerlandaise, la De Ruyter, une frégate canadienne, la Ville de Québec, et un croiseur grec, l’Elli, ce que le capitaine de la frégate néerlandaise a confirmé dans son microblog.

Selon des rapports antérieurs, un sous-marin américain de classe Los Angeles, l’USS Newport News, armé de missiles de croisière Tomahawk, est entré dans la mer Méditerranée pour rejoindre une force navale américaine composée de deux sous-marins nucléaires équipés de missiles de croisière et de deux destroyers de missiles guidés de classe Arleigh Burke, le USS Carney et le USS Ross.

Récemment, l’armée russe a déclaré que les militants se préparaient à utiliser des armes chimiques en Syrie, et les États-Unis pourraient s’en servir pour justifier une nouvelle attaque contre les installations de l’État syrien.

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont mené des frappes aériennes massives coordonnées sur la Syrie en avril 2018 après que l’utilisation présumée d’armes chimiques à Douma ait été signalée par l’ONG controversée « White Helmets », qui a été prise en flagrant délit de mise en scène d’attaques au faux drapeau..

almasdarnews.com

Source sputniknews.com

Adaptation Yandex

Standing #NATO Maritime Group 2 ships 🇨🇦HMCS Ville de Québec and 🇪🇸ESPS Cristobal Colon (left) refuelling at sea with 🇺🇸USNS Big Horn last week while conducting Maritime Situational Awareness activities in the eastern Mediterranean. pic.twitter.com/YNSgt5loUL

— NATO MaritimeCommand (@NATO_MARCOM) 12 septembre 2018