🔴Syrie: La défense syrienne détruit plusieurs missiles israéliens

BEYROUTH, LIBAN, 23h30, le 15.09.2018 – Pour la deuxième fois ce mois-ci, l’armée de l’air israélienne a bombardé une installation du gouvernement syrien la nuit.

Selon un correspondant de terrain d’Al-Masdar, l’armée de l’air israélienne a bombardé lourdement l’aéroport international de Damas, incitant ses forces de défense aérienne à tenter d’intercepter l’attaque.

Alors que les médias d’Etat maintiennent que l’attaque a été repoussée, une source proche de l’aéroport a déclaré que l’attaque israélienne avait réussi à frapper directement l’installation.

Aucune information n’a été divulguée sur les victimes.

C’est la deuxième fois cette année que l’armée de l’air israélienne bombarde l’aéroport de Damas ; elle visait auparavant une cargaison d’armes qui arrivait d’Iran.

mobile.almasdarnews.com

Adaptation Yandex

Breaking | Syrian Air Defenses Down Several Israeli Missiles (Video) – https://t.co/YIiMcA0oVt

Les défenses aériennes syriennes ont contrecarré plusieurs missiles tirés par des avions israéliens près de l’aéroport international de Damas, ont déclaré des sources à Muraselon.

#Syria: reports a military position close to #Damascus International Airport was hit tonight. Several missiles were fired by #Israel. No casualties reported. pic.twitter.com/v2ceibCETG

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 15 septembre 2018