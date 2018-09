Serguei Lavrov a affirmé que Moscou se tient toujours aux côtés de la Syrie

😡😡😡Le groupe France, États-Unis, Royaume-Uni, Arabie saoudite et Jordanie veulent imposer leur plan diabolique à la Syrie

Lavrov : La Russie poursuit son soutien à la Syrie dans la lutte antiterroriste

Berlin – Le ministre russe des AE, Sergueï Lavrov, a affirmé que Moscou se tient toujours aux côtés de la Syrie dans la lutte antiterroriste, qualifiant d’ « illégale » la présence des forces étrangères en Syrie sans l’admission de l’Etat syrien.

Dans une allocution qu’il a prononcée aujourd’hui au Forum russo-allemand à Berlin, Lavrov a fait savoir que Moscou avait donné des informations sur les préparatifs des terroristes des soi-disant «Casques blancs » de mener des attaques chimiques à Idleb.

Lavrov a ajouté que les accusations lancées contre la Syrie sur son usage d’armes chimiques à Idleb et que les menaces de mener des agressions contre elle pour riposter à ces attaques présumées constituent un soutien direct apporté aux terroristes, ce qui les pousse à fabriquer une nouvelle mise en scène.

Il a souligné qu’Idleb est le dernier rassemblent des terroristes qui utilisent les civils comme des boucliers humains et qui mènent des attaques aux drones contre les forces russes, précisant que la Russie prendra pour cible les zones où les terroristes utilisent ces drones.

Lavrov a souligné la poursuite du travail dans la réconciliation à Idleb, ajoutant que la Russie œuvrent pour établir des corridors humanitaires et pour déployer tout effort dans le but de protéger les civils.

Et Lavrov de poursuivre : « Les mesures coercitives et unilatérales imposées à la Syrie par les pays occidentaux entravent le retour des Syriens déplacés et la reconstruction », appelant à l’application de la résolution du Conseil de sécurité N°2254 qui donne le droit au peuple syrien de décider l’avenir de de son pays.

