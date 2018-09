Situation à Idlib, Syrie: Vladimir Poutine a tenu une réunion du Conseil de sécurité

Moscou – Le président russe, Vladimir Poutine, a discuté aujourd’hui avec les membres du Conseil de sécurité russe de la situation au gouvernorat d’Idlib et exprimé son inquiétude des actes des terroristes dans le gouvernorat.

Rapporté par l’agence de presse ‘’Sputnik’’, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, qui a commenté la réunion a dit: “La réunion a visé à échanger de points de vue sur la situation à Idlib ’’, ajoutant que ‘’Les participants à la réunion avaient exprimé leur inquiétude de l’intense présence des terroristes dans la ville et leurs activités déstabilisantes’’.

D.H./ L.A.

sana.sy

#Kremlin, meeting with permanent members of the Security Council: results of international contacts during #EEF, the situation in Syria https://t.co/9YsImX0nbv pic.twitter.com/1DvA7HhyCY

— President of Russia (@KremlinRussia_E) 14 septembre 2018