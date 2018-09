Moscou: Washington prépare l’opinion publique à une nouvelle agression contre la Syrie

Washington tente de perdurer la crise en Syrie en protégeant les terroristes – Maria Zakharova

Moscou – La porte-parole du ministère russe des AE, Maria Zakharova, a fait noter que son pays s’inquiète des tentatives de Washington de préparer l’opinion publique mondiale à une nouvelle agression contre la Syrie.

Dans un point de presse qu’elle a tenu aujourd’hui, Zakharova a indiqué que Washington tente de perdurer la crise en Syrie en protégeant les terroristes.

Elle a fait allusion à l’escalade accru dans le gouvernorat d’Idleb à cause de sa transformation en une zone de présence de nombreux terroristes, faisant savoir que ces terroristes se préparent à attaquer des zones à Alep et à Hama.

« Les terroristes à Idleb poursuivent leurs attaques aux drones contre les forces russes qui en a abattu 55 pendant deux mois », a-t-il dit.

A. Chatta

sana.sy

While President Trump & VP Pence give 9/11 speeches about how much they care about the victims of al-Qaeda’s attack on our country, they are simultaneously acting as protectors of AQ in Syria/Idlib, threatening Russia and Syria that if they attack al-Qaeda, we will punish them. — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) 11 septembre 2018

Alors que le président Trump et le vice-président Pence font des discours du 9/11 sur l’importance qu’ils accordent aux victimes de l’attaque d’Al-Qaïda contre notre pays, ils agissent simultanément comme protecteurs d’Al-Qaïda en Syrie, Idlib, menaçant la Russie et la Syrie que si elles attaquent Al-Qaïda, nous allons les punir.

While Trump/Pence gave speeches honoring the victims of 9/11 two days ago, they are simultaneously protecting al-Qaeda and other jihadist forces in Syria; threatening Russia, Syria, and Iran with US military force if they dare attack these terrorists. pic.twitter.com/hAmOU9VKSE — Rep. Tulsi Gabbard (@TulsiPress) 13 septembre 2018

Alors que Trump & Pence ont prononcé des discours en l’honneur des victimes du 11 septembre, il y a deux jours, ils protègent simultanément Al-Qaïda et d’autres forces djihadistes en Syrie et menacent la Russie, la Syrie et l’Iran avec la force militaire américaine s’ils osent attaquer ces terroristes.