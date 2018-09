🔴L’OTAN menace de faire la guerre pour défendre les terroristes en Syrie

Guterres, ONU, veut que la Syrie et la Russie annulent leur offensive sur Idlib. Pour quoi faire? Peut-être pour permettre aux terroristes de fuir?

By Finian Cunningham

[ Le chef de l’ONU appelle à des pourparlers pour éviter le bain de sang d’Idlib, alors que l’OTAN menace de faire la guerre pour défendre les terroristes ]

Le chef de l’ONU, Antonio António Guterres, a dénoncé cette semaine une offensive syrienne soutenue par la Russie pour reprendre la province d’Idlib détenue par les militants. Mais le fait est que les groupes terroristes doivent être éradiqués, et les puissances de l’OTAN les soutiennent.

Le secrétaire général de l’ONU a exhorté la Russie, l’Iran et la Turquie à redoubler d’efforts dans le cadre des pourparlers d’Astana pour mettre fin au conflit en Syrie. C’est alors que la Turquie aurait accru ses livraisons d’armes aux militants d’Idlib, la province du nord-ouest sous le contrôle des factions extrémistes.

En outre, les Etats-Unis et d’autres puissances de l’OTAN, la Grande-Bretagne et la France, menacent de lancer des frappes militaires à grande échelle sur la Syrie au cas où les forces du gouvernement Assad iraient de l’avant avec une offensive planifiée.

António Guterres a averti que l’opération militaire visant à arracher le contrôle de la zone aux groupes armés illégaux provoquerait un « bain de sang ». Il a appelé à une solution »Â non militaire » au conflit. Il doit être réaliste.

Cela revient à dire que l’ONU utilise un appel à la diplomatie pour lier les mains de l’armée syrienne derrière son dos. La priorité pour António Guterres est certainement de condamner l’usage de la violence par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France contre une nation souveraine, qui a le droit légal d’affirmer le contrôle de son territoire détenu par des groupes terroristes soutenus par des étrangers.

Vasily Nebenzia, ambassadeur de la Russie auprès de l’ONU, affirme que l’armée syrienne et ses alliés russes tentent d’assurer un minimum de pertes civiles. Mais, a-t-il ajouté, il ne peut y avoir de règlement pacifique du conflit tant que tous les groupes extrémistes ne seront pas éliminés.

Rappelons que chaque fois que l’armée syrienne s’apprête à libérer des villes et des villages assiégés par des militants, les bureaucrates de l’ONU se joignent toujours à la galerie des gouvernements et des médias occidentaux qui décrivent les opérations comme une violence gratuite contre les civils.

Ce que l’ONU, les États-Unis et leurs alliés font, c’est une manœuvre médiatique cynique pour délégitimer le gouvernement syrien et son droit souverain à éradiquer les groupes armés. Les militants ne sont pas des « rebelles modérés » comme le prétendent les médias occidentaux. Ce sont les brigades terroristes les plus odieuses qui ont maintenu les populations civiles sous le joug de la terreur.

Un mélange de noms – Al-Nusra, Hayat Tahrir al Sham, Ahrar al Sham, Jaysh al Islam, État islamique, et ainsi de suite – ne peut cacher le fait qu’ils sont tous affiliés au réseau terroriste Al-Qaida à l’origine.

Rappelons aussi la bataille décisive pour Alep Est en décembre 2016. Lorsque l’armée syrienne et ses alliés russes se déplaçaient pour reprendre la deuxième grande ville syrienne, les médias occidentaux dénonçaient à grands cris les présumés crimes de guerre, la barbarie et même le génocide de type nazi contre des civils. Encore une fois, les fonctionnaires de l’ONU donnaient foi aux affirmations de Washington, de Londres et de Paris selon lesquelles l’offensive syro-russe sur Alep-Est allait mener à un bain de sang.

Heureusement, les autorités syriennes et russes n’ont pas tenu compte de ces histoires et ont libéré rapidement Alep-Est. Des milliers de civils se sont réjouis de leur libération après des années de siège par les terroristes affiliés à Al-Qaida qui les ont soumis à une cruauté indescriptible.

Ces « rebelles » amis des médias occidentaux ont fui vers ce qui est maintenant leur dernier bastion, Idlib.

On estime qu’il y a 10 000 combattants parmi une population civile de trois millions de personnes.

Comme le souligne la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, de nombreux civils sont pris en otage comme boucliers humains par les brigades terroristes, comme lors des sièges précédents, comme celui d’Alep-Est. C’est donc un impératif moral, légal et militaire pour l’armée syrienne de sauver ses civils de la captivité criminelle.

Plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU prévoient l’élimination des groupes terroristes en Syrie. Double pensée ou duplicité, certaines de ces organisations sont même proscrites comme terroristes par les gouvernements occidentaux.

Les bandes criminelles prennent position pour la dernière fois, refusant de déposer les armes. Les forces gouvernementales syriennes ont donc le droit de vaincre les militants qui se sont déchaînés au cours des huit dernières années, détruisant des millions de familles, des siècles de patrimoine culturel et réduisant à néant la république autrefois développée.

Nikki Haley, l’insupportablement arrogante ambassadrice des États-Unis à l’ONU, a déclaré cette semaine : « La Russie, l’Iran et Assad démolissent Idlib et nous demandent d’appeler ça la paix. »

Alexandre Lavrentiev, l’envoyé de la Russie en Syrie, a réfuté ces affirmations comme étant exagérées car, a-t-il dit, une offensive n’est même pas en cours. Un point de vue étayé par d’autres rapports indépendants.

L’histérique Haley n’a pas honte de sermonner les autres quand l’armée de l’air de son pays a rayé de la carte, la ville syrienne de Raqqa l’année dernière, tuant sans discrimination des milliers de civils. L’objectif présumé de vaincre les terroristes n’a même pas été un succès parce qu’on croit que bon nombre d’entre eux se sont retrouvés à Idlib, où les Américains ont pu passer en toute sécurité.

Ce que les forces américaines – présentes illégalement en Syrie – ont fait à Raqqa, c’est tout simplement détruire une plus grande partie de l’infrastructure du pays, comme elles l’ont fait en faisant sauter des ponts en Syrie orientale. De cette façon, les Etats-Unis sont du même côté que les terroristes pour l’objectif de changement de régime contre le président Assad.

L’intervention de la Russie, de l’Iran et du Hezbollah du côté de l’armée syrienne est une catégorie totalement différente de celle des Etats-Unis et de leurs alliés de l’OTAN bombardant la Syrie. La Russie, l’Iran et le Hezbollah sont légalement mandatés par le gouvernement syrien pour aider à libérer le pays des forces criminelles dirigées par les États-Unis, à la fois ouvertement comme dans les avions de guerre, et secrètement sous la forme des brigades terroristes liées à Al-Qaida qui font le sale boulot de Washington sur le terrain.

Ce qui est pathétique, c’est la duplicité hypocrite de l’ONU. Ses dirigeants se livrent à la mascarade des États-Unis et de leurs alliés qui consistent à déformer la violence en Syrie comme une sorte de lutte entre les forces gouvernementales et les »Â rebelles modérés « .

Maintenant que les « rebelles » sont vus pour ce qu’ils sont – enfin, malgré les déceptions massives des médias occidentaux – les bureaucrates de l’ONU jouent la « carte humanitaire ». Le Secrétaire Général António Guterres affirme que pour la Syrie « il n’y a pas de solution militaire ». Il veut que la Syrie et la Russie annulent leur offensive sur Idlib. Pour quoi faire ? Gagner du temps pour donner aux terroristes une voie de sortie vers un autre pays ?

Est-ce que le porte-parole de l’ONU, ferait-il une proposition aussi absurde aux États-Unis si, par exemple, l’Oregon était en quelque sorte repris par des groupes armés illégaux, composés de jihadistes étrangers soutenus par des gouvernements étrangers ?

Si l’on s’éloigne de la Syrie, il est évident que les conditions de sécurité internationales sont sur le point de se détériorer, en particulier entre les Etats-Unis et la Russie, ce qui pourrait être désastreux. Dans cette situation d’anarchie et de comportement d’État voyou, les Nations Unies apparaissent comme la Société des Nations impudique et effacée à l’approche de la Seconde Guerre mondiale.

Ce dont le monde a besoin, c’est de l’ONU pour remplir son rôle de défenseur du droit international et d’appel aux États criminels. Les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN sont sans aucun doute les voleurs du monde d’aujourd’hui. Ce qu’ils ont fait, et ce qu’ils font, à la Syrie, secrètement et ouvertement, est une violation monumentale des lois, de la morale et de la vérité.

Il ne semble pas utile de s’engager avec des menteurs bernés. La Syrie, la Russie, l’Iran et le Hezbollah devraient libérer le peuple d’Idlib, mettre fin à la guerre et éradiquer la maladie terroriste dont Washington et ses copains criminels ont infecté le pays..

rt.com

Adaptation Yandex

Finian Cunningham, né en 1963, a beaucoup écrit sur les affaires internationales, avec des articles publiés en plusieurs langues. Originaire de Belfast, en Irlande du Nord, il est titulaire d’une maîtrise en chimie agricole et a travaillé comme rédacteur scientifique pour la Royal Society of Chemistry de Cambridge, en Angleterre, avant de poursuivre une carrière en journalisme de presse. Pendant plus de 20 ans, il a travaillé comme rédacteur en chef et rédacteur dans de grands médias, dont The Mirror, Irish Times et Independent. Aujourd’hui journaliste indépendant basé en Afrique de l’Est, ses chroniques paraissent sur RT, Sputnik, Strategic Culture Foundation et Press TV.