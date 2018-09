Le centre de commandement du groupe terroriste Tahrir Al-Sham détruit à Idlib, Syrie

L’armée syrienne affronte plusieurs positions de Tahrir al-Sham et de terroristes turcs au Nord-Ouest de Hama

L’armée syrienne a lancé des tirs d’artillerie et de missiles sur les positions de *Hay’at Tahrir al-Sham [Front Al-Nosra] à Hama Nord et Idlib Sud, et a détruit un de ses centres de commandement.

Les attaques de missiles et d’artillerie de l’armée syrienne contre le bastion de Tahrir al-Sham dans les régions proches de la ville d’al-Tamane’ah au Sud de Idlib ont tué tous les terroristes dans le centre de commandement.

En outre, les troupes de l’armée ont lancé des tirs d’artillerie et de missiles contre un groupe de terroristes kata’eb al-Izza dans le nord de Hama, dont les tireurs d’élite avaient pris position dans les rochers et tiré sur les forces armées dans les zones proches de la ville d’al-Masenah, tuant tous les militants.

Plus tôt dans la journée, l’armée syrienne a lancé de lourdes offensives contre plusieurs positions de Tahrir al-Sham et de terroristes turcs à Hama Nord et Ouest, dans le cadre des préparatifs d’opérations militaires massives à Idlib.

Le site web en langue arabe de l’agence de presse SANA a rapporté jeudi que les unités d’artillerie de l’armée ont pris pour cible un groupe de terroristes de Tahrir al-Sham qui creusaient des tunnels et installaient des tranchées à l’ouest du village de Tal Wasit Nord de Hama, détruisant trois de leurs positions, tuant et blessant plusieurs terroristes.

Pendant ce temps, les forces de l’armée syrienne se sont engagées dans des affrontements avec des terroristes turcs près de la ville d’al-Hawiz dans la région de Sahl al-Qab, dans l’ouest de Hama, qui posaient des bombes dans des maisons et des fermes abandonnées, des pièges pour contraindre à ralentir et de pouvoir s’enfuir..

