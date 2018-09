La France met en garde la Syrie contre l’usage de l’arme chimique

BEYROUTH, LIBAN, 02h20 – Le gouvernement syrien fera face à des « conséquences » s’il lance une attaque chimique contre Idlib, a averti le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue chinois Wang Li à Beijing, jeudi.

Cet avertissement intervient après que les forces du régime syrien se sont rassemblées autour d’Idlib au cours des dernières semaines pour tenter d’évincer les rebelles de leur dernier bastion.

Le Drian a dit : « La France met en garde contre l’utilisation d’armes chimiques. Il s’agit d’une ligne rouge et son franchissement aura les mêmes conséquences que celles que nous avons vues en avril dernier », faisant référence aux frappes de missiles dirigées par les États-Unis sur une base aérienne syrienne après une attaque chimique présumée à Idlib.

Les ministres ont également discuté de l’importance du libre-échange, Wang Li soulignant l’importance des relations économiques et diplomatiques de la France et de la Chine face au protectionnisme croissant.

« En ce moment historique important, la Chine et la France, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité, doivent se distinguer et renforcer la communication et la coopération. Nous devons maintenir le système mondial de libre-échange, le processus de multilatéralisme et l’ordre international », a-t-il déclaré.

