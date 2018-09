😡Nikki Haley menace la Russie, la Syrie et l’Iran

BEYROUTH, LIBAN, 11 h 30 – Dans une interview vidéo accordée mercredi à Fox News, l’ambassadrice des États-Unis auprès des Nations unies, Nikki Haley, a lancé un avertissement sévère aux gouvernements de la Russie, de la Syrie et de l’Iran concernant l’utilisation des armes chimiques.

Haley a déclaré à Fox News que les États-Unis avaient à plusieurs reprises mis en garde ces trois pays contre l’utilisation d’armes chimiques, ajoutant que Washington frapperait les coupables de manière décisive si cela se reproduisait.

« Ce que nous avons dit, vous savez, aux Syriens, aux Russes et aux Iraniens, c’est que nous vous avons avertis à deux reprises de ne pas utiliser d’armes chimiques, que vous l’avez utilisé à deux reprises et que le président Trump a agi deux fois. Ne nous testez plus. Parce que je pense que les chances sont très minces pour eux », a dit Haley.

Elle a également rappelé que la question des troupes du gouvernement syrien qui auraient préparé une attaque à l’arme chimique contre des civils a été discutée lors de trois réunions du Conseil de sécurité de l’ONU, où la plupart de ses membres ont ostensiblement mis la Russie en garde contre toute attaque de ce type en Syrie.

Les remarques de Haley sont arrivées quelques jours seulement après qu’elle eut averti la Russie et l’Iran des « conséquences désastreuses » de la poursuite des frappes aériennes contre les zones tenues par les militants dans la province syrienne d’Idlib, ajoutant que les Etats-Unis répondraient à toute utilisation d’armes chimiques.

« Je tiens également à répéter ce que j’ai dit la semaine dernière au régime d’Assad et à quiconque envisage d’utiliser des armes chimiques en Syrie. Les États-Unis ont fait ce qu’il fallait lorsque nous avons dit que nous allions réagir à l’utilisation d’armes chimiques. Nous nous en tenons à cet avertissement « , a-t-elle fait remarquer.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

