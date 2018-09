Un missile explose un Sniper du groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham dans le Nord de Lattaquié, Syrie

Pas de détails sur les munitions, on attaque direct au missile anti-char russe Kornet

Un missile antichar de l’armée syrienne a été tiré en direction d’un tireur d’élite du groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham HTS dans la campagne nord de la province de Lattaquié.

La vidéo a été prise par le journaliste ANNA News, qui raconte un moment de chasse à un terroriste – à l’intérieur de son propre détachement – par un missile syrien *ATGM.

Ces derniers jours, les troupes syriennes ont pris pour cible les positions du Front Al-Nosra HTS près de leur bastion de Kabbani.

Pendant ce temps, la 4e division blindée d’élite rassemble des troupes pour une offensive à grande échelle dans le nord de la Lattaquié.

L’organisation terroriste de Hayyat Tahrir Al-Sham -Front Al-Nosra Front domine la chaîne de montagnes stratégique de Kabbani et, en la restaurant, la route vers Jisr Al-Shughour serait flexible et imposerait un contrôle de tir sur des dizaines de villages de la plaine d’Al-Ghab.

*ATGM Anti-tank Guided Missile

Adaptation Yandex

