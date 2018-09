En clair “Peu importe qui déclenche l’attaque chimique”, les agents CIA, britanniques, français ou terroristes, les missiles de la coalition US s’abattront sur la Syrie!

John Bolton, conseiller américain à la sécurité nationale, a prévenu que les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni donneraient une réponse « beaucoup plus forte » à toute attaque chimique en Syrie, alors que les Etats-Unis renforcent leur présence militaire régionale.

« Nous avons essayé de faire passer le message ces derniers jours que si les armes chimiques sont utilisées pour la troisième fois, la réaction sera beaucoup plus forte », a déclaré M. Bolton à la presse RT lundi.

La déclaration de Bolton intervient alors que les tensions autour d’Idlib s’accentuent. Idlib est la dernière redoutable des groupes terroristes, y compris Jabhat al-Nosra et certaines ramifications d’Al-Qaïda.

Les propos de Bolton font écho à ses avertissements antérieurs, en août, selon lesquels les Etats-Unis répondraient « très fortement » si les forces [du président syrien Bashar] devaient utiliser des armes chimiques pour reprendre Idlib. Auparavant, une attaque chimique présumée dans la ville de Douma, dans la province de Damas, avait servi de prétexte aux frappes aériennes américaines, britanniques et françaises contre des cibles du gouvernement syrien en avril, alors qu’une attaque dans la ville septentrionale de Khan Shaykhun en 2017 Damas, et déclenché une attaque de missiles américains en réponse.

Maintenant, Bolton affirme que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France sont d’accord qu’une nouvelle attaque exigerait des représailles plus sévères.

« Je peux dire que nous avons été en consultation avec les Britanniques et les Français, qui nous ont rejoints lors de la deuxième frappe, et qu’une autre utilisation d’armes chimiques entraînera une réaction beaucoup plus forte », at-il déclaré lundi.

Le ministère russe de la Défense a averti dimanche que des groupes terroristes, dont Jabhat Al-Nusra et les célèbres Casques blancs, se préparaient à lancer une attaque chimique pour donner à la coalition occidentale un prétexte pour frapper à nouveau la Syrie.

La Russie a émis le même avertissement à plusieurs reprises au cours des dernières semaines et a soumis au gouvernement américain, à l’ONU et à l’OIAC [Organisation pour la prévention des armes chimiques] ce que le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov qualifie de « faits concrets » concernant une attaque chimique imminente sous un faux drapeau. Le gouvernement russe affirme que des bidons de chlore gazeux ont déjà été mis en place à Idlib pour l’attaque.

Comme s’ils attendaient une telle attaque, les États-Unis ont récemment renforcé leur présence dans la région. Trois destroyers américains et quatre sous-marins nucléaires ont été déployés en Méditerranée orientale et les forces américaines ont lancé un exercice d’assaut aérien dans le sud de la Syrie, soutenu par des tirs d’artillerie ce week-end.

En outre, l’USS The Sullivans, armé de 56 missiles de croisière, a également été envoyé dans le golfe Persique, et des bombardiers supersoniques B1-B ont été transférés à la base aérienne américaine au Qatar plus tôt cette année.

À Washington, le président Donald Trump serait en «dialogue quotidien» avec le Pentagone sur ses options militaires en Syrie, tandis que les alliés américains, la Grande-Bretagne et la France, ont confirmé leur volonté d’attaquer la Syrie en cas d’attaque chimique.

en.muraselon.com

en.farsnews.com

Source time.com

Adaptation Yandex

Trump adviser threatens Syria with « much stronger » military assault if it uses chemical weapons https://t.co/1bhrgDvfAO — TIME (@TIME) 11 septembre 2018

US threats to use force against Syria ‘part of ongoing blackmail policy’ – Moscowhttps://t.co/n5K811PgYA pic.twitter.com/fFCHNYe6ww — RT (@RT_com) 11 septembre 2018

Les menaces de Washington de recourir à la force contre la Syrie s’inscrivent dans le cadre de sa politique de chantage en cours, a déclaré mardi le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergey Ryabkov. « C’est absolument la politique des menaces et du chantage », a déclaré le TASS. Le diplomate a noté que l’administration Trump avait signalé plus tôt que si un incident avec l’utilisation d’agents toxiques ou de chlore se répétait, les Etats-Unis accuserait Damas. Le conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump, John Bolton, a déclaré lundi que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France avaient convenu que l’utilisation d’armes chimiques par le gouvernement syrien entraînerait une « réponse beaucoup plus forte » que les frappes aériennes précédentes.

En clair “Peu importe qui déclenche l’attaque chimique”, les agents CIA, britanniques, français ou terroristes, les missiles de la coalition US s’abattront sur la Syrie! Yandex.

Latest ‘chemical weapons’ #FalseFlag in #Idlib said to be already filmed, on its way to the colonial media. #Syria https://t.co/jgtuPCjhKN — tim anderson (@timand2037) 11 septembre 2018

Les dernières mises en scène d’attaque «armes chimiques» sous faux drapeau dans Idlib auraient déjà été filmées, seront remises aux médias, selon l’armée russe. Syrie

«Toutes les images de la provocation organisée à Jisr al-Shughur doivent être diffusées dans les salles de rédaction des chaînes de télévision qui doivent les diffuser après leur publication sur les réseaux sociaux», affirme le communiqué.

L’armée russe a déclaré que les images incluraient des scènes de membres des Casques blancs traitant les victimes supposées d’une attaque chimique apparente à la bombe de barils par Damas.