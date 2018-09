L’armée turque met en alerte 50 000 terroristes pour se battre contre l’armée syrienne à Idlib, Syrie

La Turquie ne semble pas reculer devant les forces de l’armée syrienne

By Yılmaz Bilgen

L’armée turque a mis en état d’alerte plus de 50 000 hommes armés de l’Armée libre syrienne FSA pour les utiliser sur les champs de bataille contre les troupes de l’armée syrienne dans la province d’Idlib, selon un journal en langue turque, lundi.

Le quotidien Yeni Safak affirme que l’armée turque a maintenu plus de 50 000 terroristes des FSA en état d’alerte dans les régions d’Afrin, Azaz, Jarabulus, al-Bab et al-Rai pour les envoyer combattre l’opération des forces gouvernementales syriennes dans la province Idlib.

Il a ajouté que 30 000 hommes armés des FSA se trouvent dans des régions sous l’occupation des forces de l’opération Euphrate Shield et de l’opération Olive Branch, « et qu’un total de 20 000 combattants des FSA doivent être transférés à Idlib pour contrer la prochaine opération des forces à Damas ».

Le quotidien poursuit en disant que l’armée turque a exhorté ses alliés militants à communiquer le nombre exact d’hommes armés et le volume d’armes et de munitions.

Elle a déclaré que l’armée turque a envoyé ces derniers jours un certain nombre de canons et de rampes de lancement de missiles aux frontières avec la Syrie et a redynamisé les capacités de combat de ses forces.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme SOHR, basé à Londres et favorable à l’opposition, a rapporté plus tôt aujourd’hui que le groupe terroriste Jaish al-Islam a déployé ses combattants sur des lignes de contact avec l’armée syrienne à Alep Est après coordination avec des militants soutenus par la Turquie.

Le SOHR a indiqué que Jaish al-Islam a commencé à déployer des militants dans plus de dix points de contact avec l’armée syrienne à Tadif dans le nord-est d’Alep après coordination avec Ahrar al-Sharqiyeh, soutenu par Ankara.

Il a ajouté que Jaish al-Islam avait établi une base importante dans la ville d’Afrin après s’être retiré de la Ghouta orientale, ajoutant que Jaish al-Islam avait stationné ses combattants dans la base d’Afrin.

Le SOHR a indiqué que Jaish al-Islam a également établi plusieurs bases dans la province d’Alep.

Dans l’intervalle, l’armée syrienne a envoyé davantage de troupes et de matériel sur les lignes de contact avec Tahrir al-Sham Hay’at -Front Al-Nosra dans une grande région depuis Jam’iyat al-Zahra et la zone industrielle al-Lairamoun jusqu’à Kafr Hamra au nord-ouest d’Alep et des fermes al-Malah aux villages de Haraytan, Hayan, Anadan et Bayanoun au nord d’Alep.

En outre, l’armée syrienne a envoyé un grand nombre de forces et de matériel militaire sur des lignes de contact avec des terroristes soutenus par Ankara, connues sous le nom de Olive Branch Forces dans la province d’Alep.

