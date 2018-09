🔴L’Allemagne entre dans la danse, peut lancer une attaque contre la Syrie

Le ministère allemand de la Défense a réfléchi aux possibles frappes aériennes des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la France contre les forces gouvernementales syriennes, a rapporté le magazine Bild.

A @BILD exclusive: German administration is considering to join US alliance to strike Assad if Syrian regime uses chemical weapons again. https://t.co/cTsL9ON2M5

Le ministère envisage l’option en cas d’utilisation possible d’armes chimiques en Syrie, qui, selon lui, sera effectuée par les troupes gouvernementales syriennes, a indiqué le journal.

Plus tôt dans la journée, le ministre français des Forces armées, Florence Parly, a déclaré que si des attaques chimiques étaient menées en Syrie, il y aurait une réponse, notamment de la part de la France.

Le porte-parole du département d’Etat américain, Heather Nauert, a également déclaré lors d’une conférence de presse que les Etats-Unis et leurs partenaires internationaux réagiraient rapidement à toute utilisation d’armes chimiques en Syrie.

Auparavant, le ministère russe de la Défense avait averti que le chef du groupe terroriste Tahrir al-Sham, affilié à l’organisation terroriste Al-Nusra liée à Al-Qaïda, planifiait une attaque chimique contre des civils dans la province syrienne de Idlib afin de provoquer des représailles des nations occidentales contre Damas.

La province d’Idlib est actuellement le bastion de l’insurrection en Syrie. La province a été saisie par le groupe terroriste Jabhat Fatah al-Sham -Al-Nosra en 2015. Le gouvernement syrien a autorisé les radicaux qui s’étaient rendus dans la ville d’Alep, dans la province de Homs et dans la banlieue est de Ghouta, à partir pour Idlib.

Lundi, le président américain Donald Trump a exhorté le gouvernement syrien, ainsi que la Russie et l’Iran, à empêcher une éventuelle offensive de l’armée syrienne à Idlib, estimant que ce serait une grave erreur humanitaire et que des centaines de milliers de personnes pourraient être tuées..

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 septembre 2018