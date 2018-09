Les forces syriennes et russes lancent une attaque Non-Stop sur Idlib, Syrie

Un bombardement infernal cette nuit! WAOUUU!

By Leith Aboufadel

BEYROUTH, LIBAN, 00h00 – Les forces aériennes russes et syriennes ont travaillé d’arrache-pied, cette nuit, alors que leurs pilotes de chasse traversent l’axe Hama-Idlib avec plusieurs frappes aériennes.

Dirigées par leurs avions Sukhoi, les forces aériennes syriennes et russes ont commencé leur campagne aérienne samedi matin, lorsqu’elles ont bombardé à plusieurs reprises les rebelles djihadistes dans les provinces d’Idlib et de Hama.

Les forces aériennes syriennes et russes ne s’arrêteront pas là ; elles lanceront depuis plus de 70 frappes aériennes sur plusieurs positions terroristes dans le nord-ouest du pays.

Selon un communiqué militaire du gouvernorat de Hama, les forces aériennes russes et syriennes ont lancé plus de 100 frappes aériennes au cours des dernières 24 heures, touchant des tranchées, des bases et des cachettes djihadistes.

Parmi les nombreux sites visés par les forces aériennes syriennes et russes figuraient les villes de Khan Sheikhoun, Taman’ah, Sukeek, Kafr Zita, Al-Lataminah, Zakat, Alayweh, Ma’arat Al-Nu’man, Jisr Al-Shughour, Qal’at Al-Madiq et Ma’arat AlNu’man.

Les forces syriennes et russes poursuivront probablement leurs bombardements intensifs toute la nuit et tôt ce matin, alors que leurs troupes au sol feront leurs derniers préparatifs avant de lancer leur assaut.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex