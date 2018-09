Guerre en Syrie, Poutine rencontre Rouhani et Erdogan

Les trois présidents ont parlé, pas bon signe, Idlib, destroy total!😖😫😩

Président de la Russie Vladimir Poutine : Monsieur le Président Rouhani, Monsieur le Président Erdogan, chers collègues,

Tout d’abord, je voudrais remercier M. Rouhani de nous avoir invités à tenir notre réunion trilatérale ici à Téhéran pour discuter de nouvelles mesures conjointes de la Turquie, de l’Iran et de la Russie concernant la Syrie.

Permettez-moi de noter que les décisions prises lors des sommets précédents des États garants du processus d’Astana sont mises en œuvre avec succès.

Nous avons accompli des progrès substantiels dans la normalisation à long terme de la situation en Syrie. Le bastion du terrorisme a presque été éradiqué. Plus de 95 pour cent du territoire syrien a été libéré, 141 zones résidentielles.

Actuellement, les groupes extrémistes restants sont concentrés dans la zone de désescalade de la province d’Idlib.

Les terroristes tentent de torpiller le cessez-le-feu et, en outre, de préparer et d’exécuter diverses provocations, y compris celles qui impliquent des armes chimiques.

Néanmoins, la mise en œuvre réussie de nos accords conjoints nous a permis de faire de grands progrès vers un règlement politique. Nous avons pris des mesures concrètes de réconciliation intra-syrienne, surtout sur place.

Nous pouvons affirmer avec confiance que toutes les possibilités ont été créées pour que les Syriens puissent déterminer eux-mêmes l’avenir de leur pays.

Dans ce contexte, je propose d’examiner d’autres plans visant à mettre en œuvre progressivement les décisions du Congrès du dialogue national syrien qui s’est tenu à Sotchi en janvier dernier. Tout d’abord, je veux parler de la création et du lancement du Comité constitutionnel à Genève, sous les auspices de l’ONU.

Pour parvenir à une normalisation stable, il est nécessaire de faciliter l’amélioration de la situation socioéconomique et humanitaire en Syrie. La vie paisible est progressivement rétablie, la sécurité s’améliore et l’emploi civil se développe dans les territoires rendus sous le contrôle du gouvernement syrien.

Dans ce contexte, la Russie a proposé une initiative sur l’aide internationale au retour des réfugiés et des personnes déplacées en Syrie. Nous sommes heureux de dire que cette initiative bénéficie du soutien de nos partenaires iraniens et turcs.

Je voudrais mentionner qu’avec le Centre pour l’accueil, l’attribution et l’hébergement des réfugiés à Damas, Moscou a établi un siège de coordination interdépartementale. En outre, des postes de contrôle ont été ouverts à la frontière avec la Jordanie et le Liban. Plus de 15 000 personnes sont rentrées chez elles en un mois et demi.

La Russie aide directement et régulièrement la Syrie en livrant de la nourriture, des médicaments et d’autres marchandises dans les régions les plus durement touchées par les actions militaires.

Dans l’ensemble, il serait utile d’être cohérents dans nos actions conjointes dans le domaine humanitaire afin d’aider la Syrie à se relever des ruines, à restaurer son industrie, son agriculture et ses infrastructures, permettant ainsi aux Syriens de rentrer chez eux en grand nombre.

Chers collègues, permettez-moi de répéter que grâce aux efforts laborieux de la Russie, de l’Iran et de la Turquie, la Syrie enregistre des progrès impressionnants. Je suis convaincu que les pourparlers d’aujourd’hui seront productifs et que les décisions adoptées contribueront de manière tangible à assurer un règlement définitif en République arabe syrienne.

Je vous remercie de votre attention.

