La Russie, ripostera t-elle à une attaque de missiles, des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France? Vaut mieux ne pas tester!🤔

La Russie avait brouillé l’attaque du 14 avril 2018, plusieurs missiles ont eu des défaillances

La Russie évite une attaque contre la Syrie? Poursuit un régime d’entraînement impressionnant en Méditerranée

L’armée russe a effectué plus de 50 exercices de combat avec des activités menées par la marine et les forces aérospatiales dans la mer Méditerranée. L’aviation a mené 50 attaques et 15 opérations de ravitaillement en vol, a déclaré le vice-amiral Vladimir Korolev, commandant en chef de la marine russe.

Il a ajouté que les militaires ont également mené 150 exercices d’entraînement pour les équipes de combat naval.

« Je tiens à souligner que de telles manœuvres ont lieu pour la première fois dans l’histoire de la Russie moderne, et que des navires de guerre modernes, des navires de ravitaillement et l’aviation navale y participent, » a ajouté l’amiral.

La marine russe et les forces aérospatiales russes mènent des exercices conjoints à grande échelle en mer Méditerranée du 1er au 8 septembre. Les exercices impliquent 26 navires de guerre du Nord, de la Baltique, de la mer Noire et de la mer Caspienne, dont deux sous-marins de longue portée, des avions de transport militaire et des avions de guerre.

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France vont lancer une attaque contre la Syrie alors qu’elle se prépare à libérer la province d’Idlib, tenue par les jihadistes, des forces terroristes. Les États-Unis ont déclaré qu’ils lanceront des attaques si des armes chimiques sont utilisées par le gouvernement syrien, ce qui permettra l’ouverture des forces terroristes pour créer un faux drapeau comme ils l’ont fait à plusieurs reprises, notamment à Douma.

Bien qu’il soit peu probable que la Russie riposte à une telle attaque contre la Syrie, les importants exercices militaires en Méditerranée suffiront peut-être à dissuader les puissances impérialistes de mener une attaque contre les positions militaires syriennes pour essayer de sauver leurs alliés djihadistes. On s’attend à ce que l’armée syrienne commence son offensive contre les forces djihadistes dans la province d’Idlib ce mois-ci.

fort-russ.com

Adaptation Yandex

🔴Guerre en #Syrie: Réponse de la #Russie à la coalition US, exercices russes en méditerranée impliquant 25 navires, 30 avions, des bombardiers https://t.co/krEZWAHpMp via @IntropaJacques La Défense russe, les zones couvertes par les exercices seront déclarées dangereuses!😅😂🤣 pic.twitter.com/1158BI8lCX — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 30 août 2018

#Syrie: L’émissaire américain affirme qu’il a des « preuves crédibles » que les troupes syriennes se préparent à utiliser des armes chimiques à #Idlib https://t.co/iKvcHIz2GE @IntropaJacques Ces farfelus de la com⚠! Par contre,il y a un danger,Poutine pourrait activer ses missiles pic.twitter.com/XmPfElvm0Q — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 7 septembre 2018

Nikki Haley Knows Who Is Responsible For A Chemical Attack Before It Happens? pic.twitter.com/logF3ZKiZN — Ron Paul (@RonPaul) 5 septembre 2018

Nikki Haley sait qui est responsable d’une attaque chimique avant que ça n’arrive? – Ron Paul, Ancien Représentant des États-Unis