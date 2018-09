📹Idlib, Syrie: Les avions russes détruisent les positions de Hayat Tahrir al-Sham en vue de l’offensive

Les forces aérospatiales russes et la puissance aérienne syrienne poursuivent les objectifs de leur mission en frappant Hayat Tahrir Al-Sham HTS, affilié à Al-Qaïda, dans la province d’Idlib.

Les médias rebelles ont publié des vidéos montrant les dernières frappes aériennes menées dans la campagne du nord de Hama et dans le sud d’Idlib.

Ces raids aériens massifs surviennent avant une vaste offensive à grande échelle menée par le groupe d’élite des forces du Tigre, selon une source militaire.

«Il y a plus de 30 factions terroristes à Idlib, notamment le Front Nosra, le nombre de terroristes estimé à plus de 50 000», a déclaré le délégué russe au Conseil de sécurité.

Le représentant permanent de la Syrie auprès du Conseil de sécurité de l’ONU a confirmé la volonté de Damas d’assurer la sécurité des civils à Idlib, si des groupes terroristes leur permettaient de partir.

Vidéos, bombardements, Est d’Idlib et Nord de Hama.

en.muraselon.com

Adaptation Yandex

Putin & Assad will rid Syria of Islamist terrorists.

These two strong leaders are not responsible for civilian deaths in #Idlib

Islamist terrorists and their supporters are. In Syria you need to choose your monsters. #IDLIB

— Katie Hopkins (@KTHopkins) 8 septembre 2018