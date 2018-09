Syrie: Les forces russes et syriennes attaquent à Hama et Idlib

Les Sukhoi russes et syriens bombardent les défenses du Parti islamique du Turkestan!😲😫😩

By Leith Aboufadel

L’armée de l’air russe, aux côtés de ses homologues syriens, a lancé ce matin un assaut massif dans la région nord-ouest de la Syrie.

Dirigées par leurs avions Sukhoi, les forces aériennes russes et syriennes ont ciblé des zones fortement contrôlées par les rebelles djihadistes dans les provinces de Hama et d’Idlib ; elles concentreraient leurs efforts sur les bases et tranchées du *Parti islamique du Turkestan.

Parmi les nombreuses zones ciblées par les forces aériennes russes et syriennes, on trouve les plaines de Jisr Al-Shughour et d’Al-Ghaab dans le nord-ouest de la Syrie.

Selon une source militaire en Syrie occidentale, les forces aériennes russes et syriennes ont lancé plus de 30 frappes aériennes au-dessus de cette région rurale vendredi, touchant un certain nombre de posititions djihadistes près de la frontière turque.

Ces frappes aériennes surviennent alors que les gouvernements russe, iranien et turc se réunissent à Téhéran pour discuter de la situation à Idlib ce week-end.

Pour l’instant, l’armée syrienne prévoit toujours de lancer une offensive de grande envergure dans le nord-ouest de la Syrie, mais cela pourrait changer si un accord est conclu au Sommet de Téhéran.

mobile.almasdarnews.com

*Parti islamique du Turkestan

Adaptation Yandex

Les frappes aériennes russes ont repris ce matin, bombardant le Nord de Hama & le Sud d’Idlib