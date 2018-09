L’armée syrienne déploie davantage de chars lourds sur les lignes de front d’Idlib, Syrie

L’armée syrienne continue de déployer des renforts, notamment divers types de chars lourds et de véhicules blindés sur les lignes de front de la province d’Idlib.

Les photographies publiées sur les médias sociaux mettent en vedette un long convoi militaire composé de plusieurs chars d’assaut allant du sud de Damas jusqu’au goveronrate d’Idlib, contrôlé par Al-Qaida.

Ces derniers jours, les forces aérospatiales russes ont intensifié leur campagne aérienne, détruisant les sites du Front Al-Nusra dans les provinces de Lattakia, Idleb et Hama.

Selon les médias d’opposition de la province d’Idleb, plusieurs cas de fuite de dirigeants terroristes étrangers vers la Turquie ont été signalés avec l’aide des gardes-frontières turcs..

en.muraselon.com

Adaptation Yandex

Soutien et remerciement aux soldats de l’armée syrienne qui se préparent à reprendre #Idlib aux terroristes islamistes que l’Occident a armés et soutenus

Les combats et les sacrifices de ces soldats ont évité que la #Syrie tombe aux mains de #Daesh et devienne une base terroriste

— Thierry MARIANI ن (@ThierryMARIANI) 7 septembre 2018