La Russie met en garde les Etats-Unis contre une éventuelle attaque de la Syrie

La Russie a averti Washington à plusieurs reprises cette semaine que ses forces sont prêtes à attaquer une région de la Syrie qui compte des dizaines de soldats américains, selon un rapport.

Moscou affirme que la région, qui comprend une base de la coalition anti-Daesh dirigée par les États-Unis, contient des militants d’Al-Qaida ou de Daech, selon CNN.

Les troupes américaines défendent une zone d’exclusion de 34 miles autour de la base d’Al-Tanf. Washington a découragé Moscou de contester la présence militaire américaine.

« Nous leur avons absolument conseillé de rester à l’écart d’Al-Tanf « , a déclaré un responsable américain à CNN, déclarant que « nous sommes en position de répondre ».

« Les Etats-Unis ne cherchent pas à combattre le gouvernement syrien ou tout groupe qui pourrait lui apporter son soutien », a déclaré un responsable de la défense à CNN, notant que « si on les attaque, les Etats-Unis n’hésiteront pas à utiliser la force nécessaire et proportionnée pour défendre les forces américaines, de coalition ou partenaires »..

en.muraselon.com

Source farsnews.com

Adaptation Yandex

US begins military exercise in Syria in response to Russian military threats @CNNPolitics https://t.co/6YIEcOw5Tv

— Barbara Starr (@barbarastarrcnn) 7 septembre 2018