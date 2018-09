L’armée de l’air russe frappe les rebelles djihadistes dans le sud-ouest d’Idlib, Syrie

L’armée de l’air russe a poursuivi aujourd’hui son bombardement massif du gouvernorat d’Idlib, après avoir pris une courte nuit de repos pour se concentrer sur la province de Hama.

Les avions russes Sukhoi auraient déclenché plusieurs frappes aériennes le long de la frontière turque cet après-midi, frappant un certain nombre de cibles djihadistes dans le district stratégique de Jisr Al-Shughour.

Selon une source militaire de l’ouest de la Syrie, l’armée de l’air russe visait principalement des zones où se trouvaient de nombreux rebelles djihadistes du groupe terroriste connu sous le nom de Parti islamique du Turkestan.

En raison de la forte présence de djihadistes dans ce district, l’armée de l’air russe a concentré ses efforts sur la perturbation de la principale voie d’approvisionnement du Parti islamique turcestan dans les bases militaires.

Alors que l’armée arabe syrienne prépare une offensive dans le nord-ouest de la Syrie, les forces aériennes russes ont intensifié leur campagne aérienne contre les rebelles djihadistes.

