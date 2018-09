🔴Les avions de guerre russes dévastent Al-Qaïda, les bases de l’Etat islamique en Syrie

Les avions de guerre russes ont détruit des cibles appartenant aux groupes terroristes d’Hayyat Tahrir Al-Sham HTS, lié à Al-Qaïda, et de l’État islamique Daech dans la province syrienne d’Idlib.

«Le même jour [4 septembre], quatre avions de l’unité aérienne russe déployée à la base aérienne de Hmeymim ont mené des frappes sur des cibles de groupes terroristes du Front Al-Nosra dans la province d’Idlib avec des munitions à guidage de précision», a déclaré Konashenkov.

« Les avions russes ont effectué toutes les frappes uniquement sur les cibles terroristes identifiées, comme cela a été confirmé par plusieurs canaux, situés loin des colonies », a déclaré M. Konashenkov.

Il a ajouté que deux avions Su-34 avaient également détruit un atelier où des terroristes avaient assemblé des drones et un entrepôt d’explosifs.

Les vidéos ci-dessous font apparaître des frappes aériennes brutales menées par des bombardiers russes sur plusieurs endroits à travers la province dominée par Al-Qaïda.

