Source militaire, Syrie: Nos systèmes de défenses antiaériens repoussent une attaque israélienne contre des positions à Tartous et Hama

Damas – Une source militaire a indiqué à SANA que les systèmes de défense antiaériens syriens avaient repoussé une agression israélienne aux avions de combat qui s’étaient infiltrés à basse altitude de l’ouest de Beyrouth et qui s’étaient orientés au nord pour viser certaines positions militaires dans les deux gouvernorats de Tartous et Hama.

La source a affirmé que nombre de missiles lancés par les avions de combat avaient été abattus et que ces avions avaient été obligés de prendre la fuite.

Dans une déclaration qu’il a donnée au correspondant de SANA, le directeur de l’hôpital national de Mussyaf, Dr, Maher Younes, a fait noter que l’hôpital avait reçu le corps d’un martyr et 4 blessés tombés du fait de cette attaque.

De son côté, le directeur de l’hôpital national de Banyas, Dr Imad Bachour, a dit que l’hôpital avait reçu 8 blessés du fait de l’agression israélienne.

A. Chatta

sana.sy

Acc. Syrian sources Israel bombs Wadi Ayoun area in Masyaf countryside and area of Harf Bnamra village in East of Baniyas. pic.twitter.com/H5aPaoyU1W

— Military Advisor (@miladvisor) 4 septembre 2018