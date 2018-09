🔴L’armée russe en Syrie déclenche des frappes aériennes massives dans plus de 20 zones de la province d’Idlib

L’armée russe a lancé une vaste campagne aérienne ciblant plus de 20 villages et hameaux dans la province d’Idlib, dominée par Al-Qaida.

Selon les médias d’opposition, les raids russes ont visé des dizaines de sites dans la campagne d’Idlib et la plaine d’Al-Ghab, étaient concentrés dans les zones de « Jisr al-Shughur, Jabal al-Zawiya, Mrouj, Al-Shagar, Harsh, Sinjul et plus encore ».

Les raids aériens russes font suite à la récente brèche des rebelles, tuant 3 soldats syriens en ciblant leurs positions avec des drones armés dans le nord de la campagne de Lattakia.

Le président Trump a tweetté hier pour ne pas attaquer Idleb parce que l’opération pourrait faire des centaines de morts.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen!

