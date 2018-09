Zakharchenko: Les organisateurs et les exécuteurs seront punis pour ce qu’ils ont fait, Vladimir Poutine

Damas – La Syrie a condamné avec les termes les plus sévères l’assassinat du Président de la République de Donetsk, Aleksander Zakharchenko, le qualifiant d’”acte lâche” qui menace la sécurité et la stabilité dans cette région.

Dans une déclaration donnée aujourd’hui à SANA, une source officielle au ministère des AE a souligné la condamnation de la République arabe syrienne avec les termes les plus sévères l’acte terroriste qui a conduit à l’assassinat du Président de la République de Donetsk, Aleksandr Zakharchenko, dans une tentative pour porter atteinte au processus du règlement politique pacifique dans la région du Donbass et à l’application des accords de Minsk’’.

La source a ajouté que ‘’L’assassinat du président de la République de Donetsk, l’un des signataires du document de Minsk sur les procédures visant à résoudre le conflit en Donbass, est un acte lâche et menace la sécurité et la stabilité dans cette région’’.

Et la source de poursuivre :’’Le ministère des Affaires étrangères et des Expatriés dans la République arabe syrienne exprime ses sincères condoléances à la famille du défunt et souhaite un prompt rétablissement aux blessés et aux sinistrés et appelle également à l’ouverture d’une enquête urgente pour déterminer les circonstances du crime et punir les fauteurs’’.

La source a conclu en précisant ‘’Le recours aux méthodes terroristes pour atteindre des objectifs politiques est condamné et n’est pas acceptable moralement et juridiquement conformément au droit international et aux décisions internationales concernant la lutte contre le terrorisme’’.

D.H./ L.A.

sana.sy

@KremlinRussia_E, #Zakharchenko, les organisateurs et les exécuteurs seront punis pour ce qu’ils ont fait. Quelle que soit la Patrie d’où on appartient, on a le devoir de la protéger. Bonsoir Président de #Russie, Jacques @IntropaJacques #Donetsk #Donbass pic.twitter.com/I8n017zmLk — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 1 septembre 2018

#Donetsk, #Donbass: Alexandre #Zakharchenko tué dans une explosion https://t.co/Tvn8wYRsNX via @IntropaJacques Tout porte à croire que le régime de Kiev se trouve derrière l’assassinat de Zakharchenko – Maria Zakharova pic.twitter.com/SOVIml7IBN — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 31 août 2018

President #Putin expressed deep condolences following the tragic death of the Donetsk People’s Republic Head Alexander #Zakharchenko: I believe the organisers and executors will be punished for what they did. My condolences to Zakharchenko’s family & to all the people of Donbass pic.twitter.com/1N0af0ERXr — Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) 1 septembre 2018

