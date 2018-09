Un sous-marin américain armé de tomahawk entre en Méditerranée

#submarine #USSNewportNews #ssn750 #ssn #LosAngelesClass #Flight2 #688 #vls #UnitedStatesNavy #submarines ・・・ The US Navy’s Los Angeles-class submarine USS Newport News sailed into Gibraltar yesterday evening. http://chronicle.gi/2018/08/us-submarine-sails-into-port/ ・・・ Daniel Ferro #Gibdan1 USS NEWPORT NEWS SSN 750 in Gibraltar this evening #shipsinpics #shipspotting #warships #submarine USNavy MODGibraltar

A post shared by Eric Lewis (@subspotr) on Aug 31, 2018 at 11:50am PDT