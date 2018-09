L’armée américaine établit une liste préliminaire de cibles possibles en Syrie

Parmi les principaux objectifs qui pourraient être atteints si le président américain Donald Trump devait ordonner une nouvelle série de frappes aériennes dans le pays, sur des installations syriennes soupçonnées d’être liées à la production d’armes chimiques, a rapporté CNN.

Toutefois, aucune décision n’a encore été prise concernant des frappes spécifiques, a déclaré à CNN un responsable de l’administration américaine au courant de l’affaire, soulignant que l’armée américaine pourrait être engagée très rapidement si Damas avait lancé une attaque chimique.

Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, a déclaré vendredi dans un communiqué que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov défendait une éventuelle opération dans la province d’Idlib.

The 3 million Syrians, who have already been forced out of their homes and are now in #Idlib, will suffer from this aggression. Not good. The world is watching.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 31 août 2018