Syrie: Daech s’effondre à Suweida Est à mesure que l’armée gagne du terrain

DAMASC, SYRIE, le 30, 17h15 – L’armée syrienne continue à envahir l’Etat islamique dans son dernier bastion de la campagne orientale de Suweida ; s’emparant d’autres territoires du groupe terroriste.

Dirigées par les 1ère et 3ème Divisions, les forces syriennes ont imposé le contrôle total de Sad Hateel, Hawyt Awad, Wadi Halaweh, Ghader Sous, Hawyt Raseen, Tall Dars et Khirybet Awad.

L’avancée récente voit les troupes gouvernementales contrôler près de 30% de Tululul al-Safa, le dernier bastion des terroristes ultra-conservateurs de la région.

Une source militaire a déclaré que des dizaines de militants de Daech ont été tués et blessés, certains ont même été capturés vivants, au cours des batailles qui se déroulent actuellement dans la région..

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

L’armée syrienne coupe toutes les lignes de ravitaillement du dernier bastion de Daech dans le sud de la #Syrie https://t.co/36QHNmbopA @IntropaJacques Daech est à court d’approvisionnements,y compris l’eau et la nourriture, propose de libérer les civils enlevés à #Suweida #Syria pic.twitter.com/BWns3eijJz

L’armée syrienne s’empare de nouvelles superficies au nord de Toloul Safa dans le désert de #Soueida , #Syrie https://t.co/1sJNSMkq8m via @IntropaJacques #Syria #Suweida

S. #Syria: video showing battle vs #ISIS entrenched in #Safa Volcanic Field (SE. #Damascus desert). 25th day of Offensive today. https://t.co/LmkBG9fOuu pic.twitter.com/peeaQlsUy4

