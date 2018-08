Les États-Unis établissent une base militaire dans le nord de la Syrie de la taille de la base russe de Hmeimim

Cette base américaine pourrait être utilisée comme rampe de lancement des frappes de missiles sur les installations des forces syriennes

Les Etats-Unis s’emploient à établir une grande base militaire dans la ville d’Al-Shaddadi, au nord-est de la Syrie, selon des sources militaires et diplomatiques occidentales.

Le journal russe «Nezavissimaïa Gazeta» a rapporté des sources militaires et diplomatiques, selon lesquelles les États-Unis vont établir une grande base militaire dans le nord-est de la Syrie.

La base militaire américaine installée autour de la ville d’Al-Shaddadi dans la province d’Al-Hasakah sera plus grande que la base militaire russe à Hmeimim et peut-être la plus grande base aérienne de Syrie, a indiqué le journal.

L’agence de presse russe Sputnik a indiqué que la nouvelle base américaine pourrait être utilisée comme rampe de lancement des frappes de missiles sur les installations des forces syriennes.

Ces derniers jours, il y a eu des informations sur l’intention de Washington d’imposer un embargo aérien au nord de la Syrie, qui a été démenti par des sources américaines, mais des images de ces zones montrent l’installation par forces américaines de plusieurs radars militaires sur la base américaine, ce qui renforce ces informations.

La ville de Shaddadi est sous le contrôle des «Forces démocratiques syriennes» FDS après l’avoir prise de «Daech» en février 2016..

