Moscou appelle la communauté internationale à prendre conscience de sa responsabilité de prévenir les provocations régulières avec des armes chimiques en Syrie, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

« Je ne parlerais pas encore du risque d’utiliser des armes chimiques, mais du risque de provocations à l’aide d’armes chimiques pour accuser le gouvernement syrien par la suite, car une telle provocation est en préparation, il n’y a aucun doute. Tant à l’ONU qu’à La Haye, où se trouve le siège de l’OIAC, nous avons présenté des faits concrets qui ont été obtenus de différentes sources », a dit M. Lavrov.

Le ministre a également appelé la communauté internationale à prendre conscience de sa responsabilité dans la prévention des provocations régulières avec des armes chimiques en Syrie.

« Il est nécessaire de faire des efforts pour que les organisations internationales se sentent responsables des provocations prévues [en Syrie] et s’élèvent contre de telles tentatives », a souligné M. Lavrov.

Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que la Syrie avait le droit de chasser les « terroristes » de l’enclave syrienne d’Idlib tenue par les rebelles, soulignant que des pourparlers étaient en cours pour y établir des corridors humanitaires.

« Dans cette zone, dans cette zone de désescalade, il doit y avoir une séparation de l’opposition armée, prête à dialoguer avec le gouvernement, des terroristes de Jabhat al-Nosra [interdite en Russie] et d’autres organisations reconnues comme terroristes par le Conseil de sécurité de l’ONU. Les terroristes s’opposent à une telle séparation », a dit M. Lavrov.

Il a déclaré que les terroristes « essaient financièrement et par d’autres moyens, y compris par l’intimidation, de ne pas laisser les groupes armés qui ne font pas partie de Jabhat al-Nusra…. quitter la région et même les forcer à coopérer avec eux ».

Le ministre syrien des Affaires étrangères Walid Muallem a mis en garde contre une éventuelle agression américano-britannique-française et contre les conséquences désastreuses des tentatives occidentales de déstabilisation du pays.

Il a également déclaré que les Casques blancs avaient enlevé 44 enfants à Idlib pour les utiliser dans mise en scène d’une attaque chimique.

Le 25 août, le porte-parole du ministère russe de la Défense, le général Igor Konashenkov, a déclaré que les terroristes du groupe Tahrir al-Sham affilié à l’organisation terroriste Jabhat Nosra préparaient une provocation dans la province occidentale d’Idlib en Syrie pour accuser les forces gouvernementales syriennes d’utiliser des armes chimiques contre des civils..

