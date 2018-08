🔴Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France pourraient frapper la Syrie dans plus de 24 heures

Un pouvoir de frappe de plus de 112 Tomahawks contre un État souverain, la Syrie dans les plus brefs délais – Maria Zakharova

By TASS

Les États-Unis pourraient constituer des forces dans plus de 24 heures pour une frappe en Syrie, selon un diplomate russe

Actuellement, le groupe de frappe des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne comprend des avions stratégiques et tactiques sur les bases aériennes de Jordanie, du Koweït et de Crête, a déclaré Maria Zakharova.

MOSCOU, 30 août. Les États-Unis pourraient constituer un groupe de forces au Moyen-Orient en 24 heures pour une frappe de missiles contre la Syrie, a déclaré jeudi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

« Ils [les États-Unis] pourraient se doter de capacités de missiles pour frapper la Syrie dans un peu plus de 24 heures. Actuellement, le groupe de frappe des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne comprend des avions stratégiques et tactiques sur les bases aériennes de Jordanie, du Koweït et de Crête. Il se compose d’environ 70 systèmes porteurs, d’environ 380 missiles de croisière aéroportés et de deux destroyers américains Carney et Ross, chacun transportant 28 Tomahawk à son bord », a déclaré le diplomate russe.

« Dans la mer Méditerranée, le regroupement des porte-missiles peut être renforcé en une seule journée avec deux destroyers américains supplémentaires, à savoir le Donald Cook et le Porter, qui se trouvent maintenant à la base dans la ville espagnole de Rota, ainsi qu’avec des sous-marins », a déclaré la porte-parole.

« Dans la mer Rouge, le destroyer de missiles Jason Dunham peut arriver dans la même période tandis que The Sullivans dans le golfe Persique, et peuvent se repositionner dans une phase d’attaque », a déclaré le diplomate russe.

« C’est-à -dire, pour parler une langue simple plutôt qu’une langue spécialisée, pas moins de quatre porte-missiles de plus, avec un pouvoir de frappe de plus de 112 Tomahawks, peuvent se joindre à l’agression contre l’État souverain syrien dans les plus brefs délais », a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

