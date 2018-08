🔴Guerre en Syrie: Réponse de la Russie à la coalition US, exercices russes en méditerranée impliquant 25 navires, 30 avions, des bombardiers

La Défense russe a averti que les zones couvertes par les exercices seront déclarées dangereuses!😠😂🤣

By TASS

MOSCOU, 30 août. /TASS/. La Russie tiendra des exercices en mer Méditerranée du 1er au 8 septembre avec la participation de 25 navires de guerre et 30 avions, a rapporté jeudi le ministère de la Défense.

« Conformément au plan de formation des forces armées russes, des exercices à grande échelle du regroupement des forces de la marine russe et de la force aérospatiale se dérouleront du 1er au 8 septembre 2018 en Méditerranée sous la direction du commandant en chef de la marine, l’amiral Vladimir Korolyov « , a déclaré le ministère.

Les exercices méditerranéens impliqueront les navires de guerre des flottes du Nord, de la mer Baltique et de la mer Noire et de la flottille de la Caspienne, ainsi que les avions de transport militaire à longue portée et de l’aviation navale, a déclaré le ministère.

Lors des exercices en Méditerranée, il est prévu de « déployer un groupe de plus de 25 navires de guerre et navires de soutien dirigés par le croiseur de missiles Marshal Ustinov », a déclaré le ministère.

« Dans l’espace aérien international, les tâches d’entraînement seront assurées par une trentaine d’avions, dont les bombardiers porteurs de missiles stratégiques Tu-160, les avions de guerre anti-sous-marine Tu-142MK et Il-38, les avions de combat Su-33 et Su-30SM de l’aviation navale », a déclaré le ministère.

Conformément au plan des exercices en Méditerranée, « le groupement pratiquera un ensemble de tâches de défense aérienne, de guerre anti-sous-marine et anti-sabotage et de soutien aux mesures de lutte contre les mines », a noté le ministère.

Afin d’assurer la sécurité de la navigation et des vols, les zones couvertes par les exercices seront déclarées dangereuses pour la navigation et les survols, conformément à la législation internationale, a déclaré le ministère russe de la Défense..

tass.com

Adaptation Yandex

La flotte russe au large de la #Syrie, prête à dégainer!!! https://t.co/5MvajPMrVo via @IntropaJacques La #Russie répond aux menaces des EtatsUnis, du Royaume-Uni et de la France #Syria pic.twitter.com/8xtena6t7D — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 29 août 2018

Russian Naval Group in Med. Sea

Marshal Ustinov cruiser

DDG Severomorsk

Admiral Grigorovich+Essen+Makarov frigates (armed with Kalibr missiles)

Vyshniy Volochek,Grad Sviyazhsk,Velikiy Ustyug (armed with Kalibr missiles)

Kolpino,Velikiy Novgorod submarines (armed with Kalibr) pic.twitter.com/i2eQA668op — Military Advisor (@miladvisor) 30 août 2018

Sous le commandement du croiseur russe Marshal Ustinov, miladvisor énumère les navires et les sous-marins russes armés de missiles de croisière « Kalibr »