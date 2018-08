Assad s’apprête à écraser le Front Al-Nosra dans Idlib, Syrie

Opération Idlib, tous attendent le feu vert de Moscou

La Russie et la Turquie s’accordent sur une opération militaire dans Idlib en Syrie

Une frappe militaire contre les terroristes occupant le gouvernorat d’Idlib en Syrie va inévitablement se produire, et Moscou et Ankara sont d’accord sur ce point, a déclaré mercredi le ministre russe des Affaires étrangères Sergey Lavrov, a écrit Kommersant. Le haut diplomate russe a mis en garde les États-Unis et d’autres partenaires occidentaux contre l’ingérence dans l’opération antiterroriste. Lavrov a accusé Washington de soutenir les terroristes de Jabhat al-Nusra, qui est interdit en Russie.

La réticence de Moscou à se quereller avec Ankara et à perturber le processus d’Astana est la principale raison pour laquelle l’opération à Idlib n’a pas encore commencé jusqu’à présent, selon le journal. C’est la dernière zone de désescalade, dont Damas n’a pas pris le contrôle. Il y a un mois, le président syrien Bachar Assad a désigné Idlib comme une priorité pour la prochaine offensive de l’armée syrienne après son succès dans le sud. Damas a commencé à déployer des équipements et des forces dans le nord du pays, mais Moscou a bloqué l’opération.

La Turquie a exprimé à plusieurs reprises son mécontentement au sujet des opérations menées dans d’autres zones de désescalade, mais elle ne s’est pas mêlée de la situation. Il est important pour Ankara d’obtenir des garanties de sécurité pour les groupes qui lui sont fidèles et de s’assurer que l’opération militaire ne provoquera pas un nouveau flux de réfugiés. La condition de Moscou reste la même : les terroristes et l’opposition armée doivent être séparés.

Selon une source militaire, l’armée syrienne est convaincue que l’opération à Idlib sera un succès puisque les militants sont incapables d’opposer une forte résistance.

