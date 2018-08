🔴L’armée US en état d’alerte alors que la Syrie se prépare à l’assaut sur Idlib

Une force navale russe “sans précédent”, plus de 10 navires est en route pour la Méditerranée, la plupart armés de missiles de croisière

@avischarf , Israel, Mise à Jour:Âdu journal Haaretz nous annonce, la force navale russe, 17 navires et deux sous-marins

US Senior Officials On High Alert As Syrian Regime Prepares For Assault On Syria’s Idlib

Agencies Qasioun – Au milieu de signes croissants, le régime syrien se dirige vers une attaque totale contre Idlib, le dernier bastion rebelle du pays, l’armée et les services de renseignement américains sont à l’affût de toute indication que le régime déplace des armes chimiques dans la région en vue d’une utilisation possible contre des civils, selon plusieurs responsables américains.

Ils craignent que le régime, confronté à une forte résistance potentielle dans la région, se tourne vers des bombes à baril remplies de chlore, comme il l’a fait par le passé.

Les responsables disent qu’ils n’ont pas encore de preuves confirmées d’un mouvement d’armes chimiques. Cependant, le régime a maintenant déplacé certaines de ses forces d’infanterie d’élite les mieux entraînées et les mieux équipées dans une zone située juste au sud d’Idlib, en plus des milliers de forces déjà présentes dans la région, selon des responsables américains.

L’une des préoccupations militaires, disent les responsables américains, c’est que si des combats généralisés se produisent, la zone est si proche de la frontière turque que les avions de combat de Syrie, de Russie, de Turquie et même des États-Unis pourraient se rencontrer.

Le niveau de préoccupation s’est accru ces derniers jours, la Russie ayant accru son activité dans les médias sociaux en prétendant que les États-Unis et leurs alliés se préparent à effectuer des frappes aériennes sous le prétexte de l’utilisation d’armes chimiques par le régime.

Dans un tweet, le ministère russe de la Défense a déclaré que les États-Unis, la France et le Royaume-Uni se » préparaient » à mener de nouvelles grèves en Syrie. Dans un autre, l’ambassade de Russie aux États-Unis a déclaré que les États-Unis »Â constituent un groupe de porteurs de missiles de croisière dans la région du Moyen-Orient, en relation avec la préparation d’une provocation régulière avec une prétendue »Â utilisation d’armes chimiques » dans la province d’Idlib.

Dans le passé, les médias sociaux russes ont publié des accusations contre les États-Unis de sorte que si une attaque militaire se produisait, ils pourraient avoir quelqu’un à accuser, disent les responsables américains.

En réponse aux affirmations russes, les Etats-Unis sont en train d’établir une présence navale en Méditerranée orientale pour attaquer le président syrien Bashar al-Assad, le porte-parole du Pentagone, Eric Pahon, a déclaré : « Ce que je peux vous dire, c’est que les rapports russes sur le renforcement de l’armée américaine en Méditerranée orientale ne sont rien d’autre que de la propagande. Ce n’est pas vrai. Cela ne veut pas dire, cependant, que nous ne sommes pas prêts à répondre si le Président dirige une telle action ».

Le Pentagone adopte une position très publique contre les revendications russes et les mouvements de troupes du régime syrien.

« Nous restons préoccupés par les informations de source ouverte faisant état d’une éventuelle offensive militaire du régime syrien contre les civils et les infrastructures civiles à Idlib, ce qui aurait des conséquences humanitaires dévastatrices « , a déclaré M. Pahon. « Nous soulignons également notre inquiétude face à la possibilité d’une utilisation accrue – et illégale – d’armes chimiques. »

Sur la question des frappes aériennes potentielles, les Etats-Unis avertissent fortement le régime syrien de ne pas utiliser d’armes chimiques, un message clairement entendu à Moscou, compte tenu des tweets. Les responsables américains disent qu’ils espèrent que la Russie agira pour maintenir le calme dans la région, mais reconnaissent que s’il s’agit d’une action potentielle, les Russes soutiendront publiquement Assad.

Le conseiller à la sécurité nationale John Bolton a également émis un avertissement public, en Israël la semaine dernière : » Nous sommes évidemment préoccupés par la possibilité qu’Assad puisse à nouveau utiliser des armes chimiques « . Bolton a ajouté, « juste pour qu’il n’y ait pas de confusion ici, si le régime syrien utilise des armes chimiques, nous réagirons très fortement. Et ils devraient vraiment y réfléchir longtemps avant de prendre une décision, car il n’y a aucune ambiguïté dans la position américaine sur ce point »..

One Russian newspaper today claims Moscow is assembling an “unprecedented” naval force in the Mediterranean: “10 ships (& more on their way), most with cruise missiles”, reportedly “to support an assault by the Syrian army on Idlib.” pic.twitter.com/w0PowIh0qU — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) 28 août 2018

Russia deploys ‘biggest EVER warship force’ to STOP the US attack on Syria https://t.co/fEZou5SEsh pic.twitter.com/Is4UHm63YA — Daily Star (@Daily_Star) 28 août 2018

La Russie déploie la « plus grande force de guerre de tous les temps » pour mettre fin à l’attaque américaine contre la Syrie.

La RUSSIE a déployé sa plus grande force de guerre en mer Méditerranée pour empêcher les États-Unis de lancer une attaque contre la Syrie.

Il comprend au moins dix navires de guerre et deux sous-marins Рet plus en route pour la M̩diterran̩e, rapporte le quotidien russe Izvestia.

La plupart des navires transporteraient des missiles de croisière Kalibr.

Izvestia cite des experts militaires qui affirment que la flotte sera en mesure de soutenir la campagne de l’armée syrienne dans Idlib tenue par les rebelles.

As Russia builds up naval force off Syria (17 warships+2subs) and claims US is prepping for strike, here come the spyplanes

🇺🇸 US Navy signals reconnaissance P-3 off #Lebanon

EP-3E Aries II / 157326@YorukIsik @AnshelPfeffer pic.twitter.com/sJKmIEQf0w — avi scharf (@avischarf) 28 août 2018

Alors que la Russie constitue une force navale au large de la Syrie (17 navires de guerre + 2 sous-sous-marins) et que les États-Unis se préparent à une frappe, voici les avions espions. 🇺🇸 US Navy signals reconnaissance P-3 au Liban -EP-3E Bélier II/157326

Rota based #USSCarney on its 5th patrol in support of regional allies: @USNavyEurope Arleigh-Burke class AEGIS guided missile destroyer USS Carney departs BlackSea after 15 days (DDG64 visited Batumi & Constanta) & transits Mediterranean-bound Bosphorus 05:30Z #steadypresence pic.twitter.com/s6DzUDn9Mf — Yörük Işık (@YorukIsik) 27 août 2018

USS Carney DDG 64 transite le Bosphore, les détroits turcs vers la Méditerranée