Syrie: La défense aérienne syrienne en état d’alerte en prévision d’une attaque américaine

Le conseiller américain pour la sécurité nationale, John Bolton, aurait averti que Washington était prêt pour une action militaire contre la Syrie si Damas utilisait des armes chimiques.

Les forces de défense aérienne syriennes ont été placées en état d’alerte au milieu des préoccupations concernant une éventuelle frappe américaine contre le pays, a rapporté Al Masdar News, citant des sources médiatiques locales.

Une source de la base aérienne de Mezzeh a affirmé que les troupes stationnées sur le site avaient reçu l’ordre de se préparer à une éventuelle attaque contre Damas.

Bien que la raison exacte de cette décision n’ait pas été révélée, » on pense qu’elle est due à la menace potentielle d’une frappe américaine sur la capitale ou ses alentours « , a ajouté l’agence de presse.

Le gouvernement syrien n’a cependant pas encore commenté ces rapports.

Plus tôt, le ministère russe de la Défense a annoncé que des terroristes de la province syrienne d’Idlib se préparaient à lancer une attaque à l’arme chimique contre des civils afin d’accuser Damas et de donner aux Etats-Unis et à ses alliés un prétexte pour une frappe punitive contre la Syrie.

Le ministère a noté que les Etats-Unis et leurs alliés continuent de « constituer un groupe d’attaque de missiles de croisière dans la région du Moyen-Orient » en vue d’une éventuelle frappe.

Le président français Emmanuel Macron a également déclaré lors de son discours devant les ambassadeurs français lundi que la France était prête à lancer de nouvelles frappes contre la Syrie en cas d’attaque à l’arme chimique.

Le conseiller américain pour la sécurité nationale, John Bolton, aurait également averti le secrétaire russe du Conseil de sécurité, Nikolai Patrushev, que Washington était prêt à prendre des mesures militaires énergiques contre la Syrie si Damas utilisait des armes chimiques, soulignant que l’Amérique était prête à réagir avec plus de force qu’auparavant.

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont coordonné une attaque aérienne massive sur la Syrie en avril 2018 après qu’une utilisation présumée d’armes chimiques à Douma a été signalée par l’ONG controversée White Helmets, qui a été prise à plusieurs reprises en train de mettre en scène des attaques sous faux drapeaux.

En juillet, cependant, les experts de l’OIAC ont annoncé qu’ils avaient trouvé des traces de substances organiques contenant du chlore, qui auraient été utilisées lors de l’attaque de Douma. Pourtant, il n’y avait aucune preuve que des agents neurotoxiques avaient été utilisés dans l’attaque.

sputniknews.com

Adaptation Yandex

#France is prepared to strike #Damascus if chemical weapons are used: #Macron https://t.co/IkXgzTnmJ7 #Syria

La France est prête à mener d’autres frappes aériennes en Syrie en réponse à l’utilisation présumée d’armes chimiques par Damas, a déclaré lundi le président français Emmanuel Macron lors de son discours devant les ambassadeurs français.

Russian Defence Ministry: English-speaking “foreign specialists” have arrived in #Syria to attempt staging chlorine chemical attack early this week. Latest intel indicates the hoax is planned to take place in the village of Kafr Zita (Hama province) #HoaxAlert pic.twitter.com/JfK5eveca7

— Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) 27 août 2018