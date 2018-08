Cette édition autrichienne explique la forte popularité de Vladimir Poutine en Occident

Vladimir Poutine est admiré, ça me va!

L’homme fort du Kremlin jouit d’une grande popularité en Occident, qui plus est, auprès de représentants des points de vue politiques absolument divergents, écrit Der Standard. Selon une publication parue sur le site de cette édition autrichienne, trois qualités garantissent au Président russe le succès sur la scène politique internationale.

Vladimir Poutine «est admiré» par le Parti de la liberté d’Autriche, l’Alternative pour l’Allemagne et le Front national [récemment rebaptisé en «Rassemblement national», ndlr], lit-on sur le site de Der Standard. Mais pas que par eux, poursuit l’auteur de la publication Robert Misik, ajoutant que même les conservateurs modérés et certains représentants de la gauche ont également une attitude favorable à son égard. Le secret de ce succès auprès d’hommes politiques de courants si divergents? Il en énumère trois.

Primo, l’homme fort du Kremlin se positionne comme un tenant des valeurs traditionnelles, notamment familiales, et du regard traditionnel sur ce qui est la masculinité, explique l’auteur. «C’est justement en tant qu’autocrate qu’il milite pour l’ordre dans le monde qui semble s’enliser dans un chaos grandissant».

Secundo, Vladimir Poutine est opposé à l’«hégémonie de l’Occident» dans les domaine social, militaire et économique. C’est avec habilité qu’il s’oppose au «mainstream libéral», ce phénomène imaginaire qui, aux yeux de nombreuses personnes, définit l’ordre mondial, poursuit M.Misik.

Tertio, et «il est inutile de le nier, il laisse l’impression d’être un homme sympathique», indique l’auteur. Et de rappeler que Vladimir Poutine sait faire preuve d’ironie envers lui-même; il n’est pas fanfaron, mais plutôt humble et se permet des blagues sarcastiques.

Sans ces trois éléments, conclut-il, il serait impossible de comprendre la popularité du Président russe.

fr.sputniknews.com

