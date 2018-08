Un député russe suggère de déployer des armes nucléaires en Syrie pour répondre aux sanctions américaines

Je crois que la Russie doit maintenant tracer ses propres lignes rouges – Le député russe, Vladimir Vladimirovich Gutenev

MOSCOU, 24 août. La politique américaine de pression sur la Russie a franchi la » ligne rouge « , et Moscou devrait penser à une réponse asymétrique, comme le déploiement de ses armes nucléaires tactiques à l’étranger, a déclaré vendredi à la TASS un législateur russe de haut niveau.

« Je crois que la Russie doit maintenant tracer ses propres » lignes rouges « . Le temps est venu de réfléchir sur les variantes de la réponse asymétrique aux Etats-Unis, qui sont maintenant suggérées par les experts et sont destinées non seulement à compenser leurs sanctions mais aussi à faire des représailles », a déclaré Vladimir Gutenev, le premier chef adjoint de la commission de politique économique de la Douma d’Etat, la chambre basse du parlement russe.

Parmi ces mesures, le fonctionnaire a cité le déploiement d’armes nucléaires tactiques russes dans d’autres pays, comme la Syrie, l’utilisation de cryptocurrences liées à l’or pour les exportations d’armes russes et la suspension d’un certain nombre de traités avec les États-Unis, notamment sur la non-prolifération des technologies de missiles.

« Ce n’est un secret pour personne que de sérieuses pressions sont exercées sur la Russie, et la situation ne fera qu’empirer. Il est destiné à porter un coup à la coopération en matière de défense, y compris les exportations de défense. Nous voyons que les Américains parlent maintenant de la possibilité de sanctions contre les pays qui achètent des armes russes… Nous devrions suivre les conseils de certains experts, qui disent que la Russie devrait peut-être suspendre la mise en œuvre des traités sur la non-prolifération des technologies de missiles, et aussi suivre l’exemple des États-Unis et commencer à déployer nos armes nucléaires tactiques dans des pays étrangers. Il est possible que la Syrie, où nous avons une base aérienne bien protégée, devienne l’un de ces pays », a dit M. Gutenev.

Le législateur a ajouté que pour répondre à d’éventuelles « tentatives américaines de contrecarrer les accords sur les armes et les biens civils russes », la Russie devrait « envisager la possibilité d’effectuer des transactions dans des cryptocurrences liées à la valeur de l’or ».

« Et je suis sûr que ce sera une option très intéressante pour la Chine, l’Inde et d’autres États également.

Selon Gutenev, l’ensemble de ces mesures « pourrait devenir un argument très sérieux » en faveur de la Russie.

« Dans la boxe, on ne peut pas se contenter d’esquiver les coups, mais il faut aussi frapper en réponse. Surtout lorsque toutes les règles ont été violées et que les arbitres – comme l’OMC et d’autres institutions internationales – préfèrent garder le silence », a-t-il dit.

Commentant les sanctions déjà en place, M. Gutenev a déclaré qu’il est peu probable qu’elles causent de sérieux dommages à l’industrie russe de la défense.

« Le programme de substitution des importations a produit de très bons résultats, d’autres fournisseurs ont été trouvés, a-t-il dit. « Cependant, nous sommes préoccupés par le fait que les sanctions continuent de prendre de l’ampleur et sont devenues quelque peu imminentes « , a-t-il dit.

Affaire Skripal et sanctions américaines

Mercredi 22 août, Washington a frappé la Russie avec d’autres sanctions pour sa participation présumée à l’empoisonnement de l’ancien colonel Sergei Skripal et de sa fille Yulia le 4 mars à Salisbury, près de Londres. Le Département d’État affirme que la Russie agit en violation de la loi de 1991 sur le contrôle des armes chimiques et biologiques et l’élimination des armes de guerre.

Comme l’a déclaré le Département d’État américain le 8 août, le premier paquet de sanctions s’applique aux produits à double usage, à l’exportation vers la Russie de tous les biens et savoir-faire sensibles liés à la sécurité nationale américaine, ainsi qu’à l’électronique, aux composants et aux technologies pour l’industrie pétrolière et gazière.

Parallèlement, la loi prévoit la possibilité de prendre des sanctions beaucoup plus sévères dans un délai de trois mois. Le deuxième paquet de restrictions envisage un déclassement des relations diplomatiques bilatérales ou leur suspension totale, une interdiction générale de l’exportation de marchandises américaines vers la Russie, à l’exception des produits alimentaires et de l’importation par les États-Unis de marchandises russes, y compris le pétrole et les produits pétroliers, le refus d’autoriser les avions des transporteurs aériens contrôlés par le gouvernement russe à atterrir aux États-Unis et le veto de Washington sur tous les prêts consentis à Moscou par les organisations financières internationales.

Les autorités américaines ont toutefois déclaré qu’elles ne souhaitent pas recourir à la deuxième phase de restrictions. Pour cela, la Russie doit présenter des arguments convaincants, elle ne violera pas la législation internationale sur les armes chimiques et permettra également des inspections sur place par les Nations Unies et des observateurs étrangers indépendants afin de garantir que le gouvernement n’utilise pas d’armes chimiques en violation du droit international.

Sergei Skripal, 66 ans, qui avait été condamné en Russie pour avoir espionné pour le Royaume-Uni, mais qui a ensuite été échangé contre des agents de renseignement russes, et sa fille Yulia, 33 ans, ont été retrouvés inconscients sur un banc près du centre commercial Maltings à Salisbury, en Angleterre, le 4 mars. La police a dit qu’ils ont été exposés à un agent neurotoxique. Plus tard, Londres a prétendu que la toxine de la classe Novichok avait été prétendument développée en Russie. Le Royaume-Uni s’est précipité pour accuser la Russie d’être impliquée, tout en ne fournissant aucun élément de preuve. Moscou a réfuté les accusations selon lesquelles ni l’Union soviétique ni la Russie n’avaient jamais fait de recherches sur ce produit chimique toxique. Les spécialistes du laboratoire de l’armée britannique ont déclaré plus tard qu’ils étaient incapables d’identifier l’origine de la substance utilisée pour empoisonner les Skripals.

