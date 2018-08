La Russie envoie 3 navires de guerre en Syrie à l’approche de l’offensive Idlib

BEYROUTH, LIBAN, le 24, 12h00 – Pour la première fois en deux ans, la marine russe a envoyé trois grands navires au port syrien de Tartous, le long de la Méditerranée.

Selon Yoruk Isik de l’observateur du Bosphore, trois navires russes ont récemment traversé le détroit du Bosphore en direction des eaux territoriales syriennes.

Les trois navires ont été identifiés par Isik comme étant la frégate Pytlivy de la classe Krivak de *BSF, la classe LST Orsk de BSF Tapir et la classe LST Nikolay Filchenkov de BSF Tapir.

Final Showdown in #Syria: First time in 2 years, Russian Navy transited Bosphorus with 3 ships at the same time. #BМФ #ЧФ BSF Krivak II Class frigate Pytlivy and #ЧФ BSF Tapir class LSTs Orsk & Nikolay Filchenkov transited Bosphorus towards Mediterranean en route to #Tartus. pic.twitter.com/XKFlTi9B8W

