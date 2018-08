🔴La Russie accuse les USA, le Royaume-Uni et la France de se préparer à mener une attaque contre la Syrie

Un bombardier US В-1В transportant 24 missiles de croisière air-sol AGM-158 JASSM a été déployé à la base aérienne d’Al Udeid au Qatar

Selon le ministère russe de la Défense, des militants arrivent dans l’Idlib syrien après avoir été formés par une compagnie militaire privée britannique appelée Olive.

Le ministère russe de la Défense a accusé les États-Unis, le Royaume-Uni et la France de se préparer à mener de nouvelles frappes contre la Syrie sous prétexte de l’utilisation d’armes chimiques par les forces gouvernementales syriennes.

« Les actions des pays occidentaux, en dépit de leurs déclarations publiques, visent une autre forte détérioration de la situation dans la région du Moyen-Orient et la perturbation du processus de paix sur le territoire de la Syrie « , a noté le porte-parole du ministère Igor Konashenkov.

Selon le porte-parole, les militants de la province d’Idlib se préparent à mettre en scène l’utilisation d’armes chimiques contre des civils par le gouvernement.

« Pour mener l’attaque chimique présumée dans la ville de Jisr al-Shughur dans la province d’Idlib, des militants du groupe Tahrir al-Sham (affilié à l’organisation terroriste Jabhat Nosra) avaient livré 8 camions-citernes avec du chlore…. à un village situé à quelques kilomètres de Jisr al-Shughur « , a déclaré le général.

A cette fin, le destroyer USS The Sullivans armés de 56 missiles de croisière étaient arrivés dans le Golfe Persique il y a plusieurs jours, tandis qu’un bombardier américain В-1В transportant 24 missiles de croisière air-sol AGM-158 JASSM a été déployé à la base aérienne d’Al Udeid au Qatar, a suggéré le porte-parole.

« Cette provocation avec la participation active des services spéciaux britanniques servira de prétexte supplémentaire aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et à la France pour mener une frappe de missiles sur le gouvernement et les installations économiques syriennes « , a déclaré M. Konashenkov.

Un groupe de militants formés sous la direction d’une compagnie militaire britannique privée, Olive pour travailler avec des substances toxiques est arrivé à Idlib, a déclaré le ministère.

« Les militants sont chargés d’imiter le sauvetage des victimes de l’utilisation d’armes chimiques dans les vêtements des célèbres Casques blancs », a noté Igor Konashenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense.

Selon Konashenkov, les déclarations « infondées » faisant le vœu de répondre à l’utilisation d’armes chimiques par le gouvernement syrien, faites par un certain nombre de représentants de haut rang des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France, servent de preuve indirecte de la préparation d’un autre « acte d’agression contre la Syrie par les États-Unis et ses alliés ».

La Russie met en garde l’Occident contre de nouveaux mouvements imprudents en Syrie – Vice-ministre des Affaires étrangères

Moscou a entendu les récentes déclarations faites par le conseiller américain à la sécurité John Bolton sur la Syrie et met en garde l’Occident contre de nouveaux mouvements insouciants vers le pays du Moyen-Orient, a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov à Spoutnik.

« Nous pouvons entendre les ultimatums exprimés par Washington, y compris les déclarations publiques. Cela n’affecte pas notre engagement à éliminer complètement les cellules terroristes en Syrie et à ramener ce pays à une vie normale…. Nous mettons en garde les États-Unis et leurs alliés contre de nouvelles mesures insouciantes « , a dit M. Ryabkov.

Moscou continuera à soutenir Damas dans ses efforts pour stabiliser la situation en Syrie, y compris le retour des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays, a souligné le diplomate.

« Le fait que les États occidentaux ne veulent pas participer à [ces efforts] prouve une fois de plus qu’ils ont d’autres objectifs [qui sont] de déstabiliser davantage la Syrie, de ne fuir aucun outil et de continuer à chercher de nouveaux prétextes pour soulever la question du changement de régime, le transfert du pouvoir à Damas. Il n’y a rien de nouveau à ce sujet…. Nous sommes prêts pour de tels développements, nous exposons leurs intentions. Mais les autorités américaines ne semblent pas tirer de leçons de l’histoire, y compris de l’histoire récente, car nous pouvons actuellement constater l’escalade de la situation[en Syrie] « , a noté M. Ryabkov.

Le diplomate a suggéré qu’à l’heure actuelle, » le scénario d’une provocation grossière et des frappes subséquentes [sur la Syrie] était très probable « .

Les menaces et les ultimatums sont les seules langues parlées par les États-Unis, a souligné M. Ryabkov.

Le 23 août, le conseiller à la sécurité nationale John Bolton aurait dit au secrétaire russe du Conseil de sécurité Nikolai Patrushev que l’Amérique est prête à répondre avec la plus grande force en Syrie que la dernière fois.

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont coordonné une attaque aérienne massive sur la Syrie en avril 2018 après que l’utilisation présumée d’armes chimiques à Douma a été rapportée par l’ONG controversée « White Helmets », qui a été prise à plusieurs reprises en train de mettre en scène des attaques avec de faux drapeaux.

En juillet, cependant, les experts de l’OIAC ont annoncé qu’ils avaient trouvé des traces de substances organiques contenant du chlore, qui auraient été utilisées lors de l’attaque de Douma. Pourtant, il n’y avait aucune preuve que des agents neurotoxiques avaient été utilisés dans l’attaque.

La première attaque de missiles occidentaux contre les forces gouvernementales syriennes a été menée par les États-Unis le 7 avril 2017, après que Washington ait accusé Damas d’être à l’origine de l’utilisation présumée d’armes chimiques dans la colonie de Khan Sheikhoun dans la province d’Idlib.

