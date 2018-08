Les forces de l’OTAN aux portes de la Russie, Vladimir Putin les détruira

Vladimir Poutine est arrivé à Koursk, où se déroulent les principaux événements pour célébrer le 75e anniversaire de la victoire des troupes soviétiques sur les envahisseurs nazis lors de la bataille de Koursk.

Le Président a visité le complexe commémoratif de la bataille de Koursk et a déposé une couronne sur la Tombe du Soldat inconnu. Après la cérémonie, le président s’est brièvement adressé aux anciens combattants et aux résidents locaux.

Vladimir Poutine a ensuite visité d’autres monuments commémoratifs sur le terrain, le monument au maréchal Joukov et le mémorial de Koursk – ville de la gloire militaire, où il a déposé des fleurs. Le Président a également rendu hommage aux marins du sous-marin Koursk au monument à leur mémoire.

La bataille de Koursk a été l’une des batailles décisives de la Grande Guerre patriotique, impliquant plus de quatre millions de personnes des deux côtés, ainsi que près de 70 000 pièces d’artillerie, plus de 13 000 chars et canons automoteurs et 12 000 avions de combat. Avec sa victoire dans la bataille, l’Armée rouge a pris l’initiative stratégique dans la guerre une fois pour toutes.

